Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - La MONUSCO fait un don de matériel à la police technique et scientifique

communiqué de presse

Don de matériel divers à l'Unité technique et scientifique de la Police nationale congolaise (PNC) au Nord-Kivu par l'unité de la Police de la MONUSCO. La cérémonie de remise s'est déroulée mercredi 27 mai 2020 au commissariat provincial de la PNC à Goma.

Masque vissé sur le nez, les différents protagonistes se sont retrouvés sous le hall d'entrée du commissariat principal de la PNC à Goma, baigné par le soleil du Grand Rift. La MONUSCO / Goma Petit-Nord était représentée par son chef de bureau, Omar Aboud; la section de la Police de la MONUSCO (UNPOL) était représentée par son responsable, le colonel Moussa Sangare, et la Police nationale congolaise, par le commissaire provincial, le général Aba Van Ang.

Dans le cadre de la résolution 2502 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 19 décembre 2019, la priorité de la MONUSCO est de contribuer à la stabilisation et au renforcement des institutions de l'Etat en République démocratique du Congo, ainsi qu'aux principales réformes en matière de gouvernance et de sécurité.

Ainsi, les nombreuses actions mises en œuvre par UNPOL dans ce domaine consistent à apporter principalement du conseil, de la formation et de l'appui opérationnel à la PNC et à ses diverses structures techniques.

Dans cet ordre d'idées, UNPOL a identifié l'Unité de la police technique et scientifique de Goma comme ne possédant pas suffisamment de moyens matériels aptes à la réalisation d'actes liés à ses activités spécifiques.

Ainsi à ce jour, la PTS de la PNC s'occupe simplement de créer une base de données de décadactylaires (empreintes digitales).

« Ce don est un autre symbole fort du partenariat existant entre la PNC et la police MONUSCO (UNPOL). Il va résoudre un certain nombre de défis auxquels l'antenne provinciale de la PTS du Nord-Kivu est confrontée quotidiennement au cours de certaines enquêtes criminelles difficiles à élucider et pour lesquelles il faut établir des évidences », a déclaré Moussa Sangare, responsable UNPOL / Goma, lors de son allocution.

La MONUSCO « a pour priorité la professionnalisation de la PNC, en la rendant plus efficace dans la lutte contre l'insécurité sous toutes ses formes en RDC, en général ,et particulièrement à Goma et ses environs », a-t-il poursuivi.

Un casier judiciaire provincial

L'objectif principal est d'utiliser toutes les capacités de la Police technique et scientifique de la ville Goma afin d'instaurer un casier judiciaire dans le Nord-Kivu.

Après formation par les officiers UNPOL, les techniciens sauront effectuer la classification et l'archivage des fiches dactyloscopiques des suspects et participer ainsi à la lutte contre l'impunité et la récidive. A terme, l'échange de données avec la capitale Kinshasa permettra de créer une base de données nationale pour une meilleure identification des suspects.

A cette fin, la section UNPOL de la MONUSCO a mis sur pied un projet d'achat de matériel utile au prélèvement des empreintes, à la prise de vue photographique des personnes mises en cause et à la conservation des fiches anthropométriques par l'unité technique et scientifique de la PNC.

Ce don de matériel d'un montant total de 8.460 dollars américains comprend deux ordinateurs portables, un photocopieur / scanner, un abonnement annuel à Internet, deux imprimantes papier, une imprimante photos, deux appareils photos et quatre armoires métalliques.

Le tout a ainsi été remis par la police de la MONUSCO à la PNC du Nord-Kivu en présence des policiers de l'unité technique et scientifique.

Ce don vient à point nommé pour résorber un certain nombre de défis auxquels l'antenne provinciale de la police technique et scientifique (PTS) du Nord-Kivu est confrontée.

« Ce don vient à point nommé pour résorber un certain nombre de défis auxquels l'antenne provinciale de la police technique et scientifique (PTS) du Nord-Kivu est confrontée dans l'établissement de preuves par manque de matériel approprié », a déclaré Omar Aboud, chef de bureau de la MONUSCO Goma, faisant écho aux propos tenus précédemment par Moussa Sangare.

« Le chef de la composante police de la MONUSCO place au cœur de ses priorités la professionnalisation de la PNC afin de la rendre plus opérationnelle et plus efficace dans la lutte contre l'insécurité sous toutes ses formes en République démocratique du Congo et notamment au Nord-Kivu », a-t-il ajouté.

A son tour, le général Aba Van Ang, commissaire provincial de la PNC au Nord-Kivu, a prononcé à un mot de remerciement à l'endroit de la MONUSCO.

« Nous nous réjouissons de recevoir ce don de la part de UNPOL. En effet, la police de la MONUSCO est toujours à nos côtés et ce énième don nous conforte davantage dans les bonnes relations que nous entretenons avec notre partenaire de la police des Nations Unies ».