Congo-Kinshasa: Principales tendances des violations des droits de l'homme - Avril 2020

communiqué de presse

En avril 2020, le BCNUDH a documenté 769 violations des droits de l'homme en RDC, soit une augmentation de près de 13% par rapport au mois de mars (681 violations).

Cette augmentation reflète une hausse significative du nombre de violations des droits de l'homme attribuables aux agents de l'Etat (+30%), en particulier des agents de la Police nationale congolaise (PNC) et des militaires des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), dans les provinces affectées par le conflit ainsi que dans la province du Kongo Central.

Pour plus de détails:

