Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Mgr Paluku Sikuli s'inquiète de la multiplicité des groupes de pression

L'évêque du diocèse catholique de Butembo-Beni, Monseigneur Paluku Sikuli Melchisedeck, alerte sur l'anarchie que peut créer les groupes dits « de pression » qui pullulent dans cette région.

Selon lui, depuis un certain temps, il s'observe une multiplicité de ces groupes, qui appellent aux manifestations et décrètent des journées « ville morte » pour différentes revendications. Cela risque de créer plus de désordre que d'ordre, a averti Mgr Paluku jeudi 28 mai à Butembo.

« Ces groupes que vous appelez de pression, je ne peux pas dire que c'est ce qu'il faudrait pour gouverner. Mais, ça risque d'amener à l'anarchie. Ils suivent quel code des droits de l'homme ? Quelle conduite politique ? Ils peuvent créer plus de désordre que d'ordre » a alerté le prélat catholique.

Malheureusement, même les députés qui sont issus de ces groupes-là adoptent la même tendance. « Ils se constituent comme des partis politiques à la fin. Si le député a un sens patriotique, il devait dire maintenant avec ce que je vois , peut-être je me faisais marcher en entrant dans un groupe de pression et faire changer les choses à partir du Parlement et non pas continuer à appuyer ce genre de groupe de pression », estime Mgr Paluku.