Congo-Brazzaville: Kouilou - Ouverture de la 9e session ordinaire du conseil départemental

Les travaux qui dureront dix jours ont été ouverts, le 27 mai, au siège de la préfecture de Loango, sous la houlette d'Alexandre Mabiala, président du conseil départemental.

Au total, sept affaires à caractère social et économique seront examinées au cours de cette session, notamment examen du projet des termes de référence relatif à l'élaboration du programme départemental d'électrification en énergies renouvelables dans le département du Kouilou ; examen du projet de délibération portant mise en place de la commission d'élaboration du plan d'urgence contre les catastrophes naturelles, examen du projet de délibération portant identification, protection et aménagement des sites touristiques dans le département du Kouilou, etc.

Ouvrant les travaux de cette session, le président du conseil départemental du Kouilou à adresser ses vives félicitations au chef de l'Etat et au gouvernement pour les mesures réactives prises pour endiguer la pandémie, à travers les gestes barrières, le confinement, le fonds national de solidarité, l'assistance socioéconomique apportée aux personnes vulnérables, le renforcement des équipements médicaux, la déclaration de l'Etat d'urgence sanitaire et bien d'autres initiatives sanitaires.

Poursuivant son propos, l'orateur a aussi apprécié le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation pour la distribution dans tous les départements aux élèves en classe d'examen des fascicules et d'autres manuels scolaires. « Le conseil départemental du Kouilou appuie les efforts hautement louables du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire, et de l'Alphabétisation pour la mise à disposition des fascicules, manuels scolaires et du matériel didactique au profit de tous les départements du Congo », a-t-il déclaré. Notons qu'au cours de ces assises, les participants ont observé une minute de silence en mémoire de Jacques Joachim Yombi Opango et de François Luc Macosso respectivement ancien président de la République et ancien préfet du Kouilou et ancien maire de la ville de Pointe-Noire