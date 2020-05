Congo-Brazzaville: Culture - Sofaco, un fonds d'appui pour les artistes

Initié par le Fonds africain pour la culture (ACF), le Sofaco (Fonds de Solidarité pour les artistes et les organisations culturelles en Afrique) vient de voir le jour. Son but est de soutenir la résilience des artistes et acteurs culturels africains dont les activités ont été affectées négativement par la covid-19.

Par appel à projets, ce fonds appuie les activités et projets de création, de production et de diffusion d'œuvres ainsi que de renforcement des capacités dans les domaines des arts de la scène (musique, danse, théâtre, conte, etc.) et des arts visuels (arts plastiques traditionnels, photographie, art numérique, design, mode, arts décoratifs et toutes activités de pré-production, de production, de postproduction, de diffusion et de distribution entrant dans les disciplines cinématographiques et audiovisuelles).

Sofaco s'inscrit parmi les initiatives visant à revitaliser cette filière, qui est actuellement assommée par la crise sanitaire. Cette pandémie, qui oblige les citoyens du monde à vivre à son rythme depuis quelques mois, a des répercutions énormes sur les différents secteurs d'activités du continent, notamment le secteur culturel.

La date limite de réception des dossiers est fixée au 30 juin 2020 à minuit GMT. Les termes de références de l'appel peuvent être consultés sur le site web de l'ACF au lien ci-dessous : https://bit.ly/2WX9pgp

Les candidats sont vivement invités à soumettre leurs candidatures uniquement en ligne en cliquant sur le lien ci-dessous : https://bit.ly/3bWXeo7 ou d'entrer en contact par mobile: (+223) 20 20 43 45 / 82 11 01 27 / 79 23 60 10 / ou par email : applications@africanculturefund.net .