Afrique du Sud: Voir ou revoir - « Mandela, un long chemin vers la liberté » de Justin Chadwick

Sorti en novembre 2013, peu de temps après la mort de Nelson Mandela, et réalisé par Justin Chadwick, « Mandela, un long chemin vers la liberté » est un film sur le parcours extraordinaire de la légende sud-africaine.

Du statut de révolutionnaire à celui de prisonnier avant de devenir président de l'Afrique du sud, Nelson Mandela se positionne comme le témoignage d'un combat de toute une vie qui n'a jamais été entravé par quoi que ce soit et surtout pas par des années d'emprisonnement. Une vie politique exceptionnelle qui contraste avec une vie personnelle parsemée de drames.

Né et élevé à la campagne, dans la famille royale des Thembus, Nelson Mandela gagne Johannesburg où il va ouvrir le premier cabinet d'avocats noirs et devenir un des leaders de l'ANC. Son arrestation le sépare de Winnie, l'amour de sa vie, qui le soutiendra pendant ses longues années de captivité et deviendra à son tour une des figures actives de l'ANC.

À travers la clandestinité, la lutte armée, la prison, sa vie se confond plus que jamais avec son combat pour la liberté, lui conférant peu à peu une dimension mythique, faisant de lui l'homme-clé pour sortir son pays, l'Afrique du Sud, de l'impasse où l'ont enfermé quarante ans d'apartheid. Il sera le premier président de la République d'Afrique du Sud élu démocratiquement. Un film où se côtoient des archives spectaculaires et quelques fois inédites de l'apartheid ainsi que des témoignages émouvants des compagnons de lutte de Nelson Mandela.

La force de Mandela fut au final d'imposer malgré tout la paix et la non-violence. Ce qu'il résuma lors du plaidoyer pour sa défense : « J'ai combattu contre la domination blanche et j'ai combattu contre la domination noire. J'ai chéri l'idéal d'une société libre et démocratique... ». Ce film, « Mandela, un long chemin vers la liberté » qui s'est inspiré de ce combat d'une vie pour le respect et la dignité humaine, nous donne des repères d'autant plus importants qu'ils servent de modèle à tous.

Notons que le casting de cette œuvre cinématographique affichait notamment : Idris Elba (Nelson Mandela), Naomie Harris (Winnie Mandela), Tony Kgoroge (Walter Sisulu), Riaad Moosa (Ahmed Kathrada), etc. D'une durée d'environ 2h 20 minutes, « Mandela, un long chemin vers la liberté » a été nominé plusieurs fois et remporté le prix de Golden Horn Award for Best Achievement in Make-up and Hair in a Feature Film (Golden Horn Award pour la meilleure réalisation en maquillage et coiffure dans un long métrage) en 2014.