Congo-Kinshasa: Léopards football - Omenuke Mfulu se fixe l'objectif d'être appelé en sélection

La sélection de la RDC fait partie d'un objectif sérieux du défenseur Omenuke Mfulu qui a été international U19.

Ancien capitaine des Léopards des moins de 20 ans, le défenseur central Omenuke Mfulu, à 26 ans aujourd'hui, est sociétaire de la formation d'Elche en D2 Espagne. Ce binational né en France n'a jamais oublié la sélection du pays d'origine de ses parents. Au cours d'une interview accordée au site sportif Leopardsfoot.com, il a réitéré son désir de porter le maillot qu'il a choisi étant déjà très jeune. Il veut « faire le maximum possible pour intégrer la sélection congolaise ». Il a rappelé son intégration chez les U20 de la République démocratique (RDC).

« Dès que les sélections de jeunes m'ont appelé, je n'ai pas hésité à y aller. La sélection a fait appel à moi très tôt, c'est ce qui a dicté mon choix. Dans un premier temps, cela s'était fait par l'intermédiaire de Junior Ntima, un ami et ancien coéquipier à Strasbourg qui, lui, était déjà en sélection. Il avait parlé de moi au coach Éric Tshibasu, et c'est comme ça que la connexion s'est faite. Puis j'ai rapidement fait mes premiers pas en sélection », s'est-il souvenu. Entre 2012 et 2014, Omenuke Mfulu a porté le maillot congolais à six reprises, avant une belle participation au tournoi de Toulon en 2013.

« C'était de très bons moments ! De manière générale, les conditions n'étaient pas toujours faciles. Mais les joueurs étaient totalement impliqués dans ce projet, et il y avait une très belle ambiance. Concernant le tournoi de Toulon, nous avions rivalisé avec toutes les équipes, et nous méritions mieux. Mais nous avons beaucoup appris », a confié le défenseur d'Elche à Leopardsfoot.com. Il suit de près l'évolution des Léopards où certains de ces anciens coéquipiers des U20 font figure aujourd'hui de cadres comme Marcel Tisserand, Chancel Mbemba. « Je pense que l'équipe nationale a un grand avenir », a-t-il dit.

Etre sélectionné est un objectif que s'est fixé Omenuke Mfulu : « Je n'ai jamais été en contact avec le nouveau staff, mais je ferais le maximum de mon côté. J'espère pouvoir être sélectionné ». Et s'adressant aux Congolais, il a lancé ce message : « Dans un premier temp, mes pensées sont liées à la crise sanitaire. Donc, j'espère que le peuple congolais en sortira indemne. Et côté football, on espère tous bien évidemment se qualifier pour la prochaine CAN et la prochaine Coupe du monde ».

Né le 20 mars 1994 à Poissy en France, Omenuke Mfulu a été formé à Strasbourg et à Lille avant de signer son premier contrat pro à Reims en Ligue 1 en 2014. Il est aussi passé par Red Star FC en National, avant de tenter une expérience en dehors de l'Hexagone, notamment à Elche en D2 Espagne. Le club pourrait disputer le play-off pour la montée en Liga Espagnole. Ancien international U20, il compte six sélections avec la jeune sélection de la RDC et toque lui aussi à la porte de la sélection A RD-congolaise qui a un nouveau staff technique conduit par le sélectionneur Christian Nsengi Biembe et son adjoint Christopher Oualembo.