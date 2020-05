Congo-Brazzaville: Mode - Anifa Mvuemba éblouit la toile avec son défilé virtuel en 3D

Evoluant dans un secteur fortement impacté par les conséquences de la pandémie du coronavirus, la styliste et créatrice de mode, Anifa Mvuemba, a résolu de réinventer le prêt-à-porter à travers un défilé en ligne pour sa nouvelle collection dénommée Pink label Congo.

Dévoilé pour la toute première fois sur sa page Instagram, le défilé de mode en 3D d'Anifa Mvuemba fait sensation depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Une idée novatrice qui vient s'ajouter aux plans de secours auxquels recourent de plus en plus particuliers et gouvernements afin de faire face aux impacts de la Covid-19 sur l'avenir de leurs activités.

Pour la créatrice de mode américaine basée dans le Maryland et originaire de la République démocratique du Congo et du Kenya, le recours aux modèles 3D pour la présentation de sa nouvelle collection marque le début d'une nouvelle ère dans l'univers de la mode. Alors que le contexte sanitaire mondial faisait peser d'énormes inquiétudes sur cette industrie, Anifa Mvuemba a réussi à prouver que là où s'arrête les limites humaines, la technologie offre de nouvelles perspectives.

Lors de ce live Instagram, des milliers d'internautes ont vu des modèles de vêtements en 3D défiler avec beaucoup d'élégance, sans être portés par des mannequins. De la robe au dos nu colorée rappelant les couleurs du drapeau congolais, en passant par la robe longue et moulante aux fronces sur le côté, celle en soie trainant au sol et arborant des collines et des rivières herbeuses ou encore la combinaison bustier en jeans, l'impact de ce nouveau concept sur la communauté d'internautes de la talentueuse créatrice a été très positif. En choisissant Instagram, elle a donné l'opportunité à tout le monde d'avoir une place au premier rang pour voir la délicatesse et le détail de sa collection de vêtements.

Pour cette collection, la créatrice de 29 ans s'est inspirée de son pays natal, le Congo, et en a profité pour sensibiliser aux problèmes auxquels est confronté le pays avec un court documentaire diffusé juste avant le défilé.

Se confiant au micro du magazine Teen Vogue, Anifa Mvuemba a souligné que ces pièces racontent une histoire. « Je veux qu'elles nous rappellent de mettre de l'intention sur ce que l'on crée. Pas pour plaire aux réseaux sociaux, mais pour mettre du sens sur ce que l'on fait, en racontant des histoires à travers nos créations », a-t-elle ajouté.

Notons qu'Anifa Mvuemba est la fondatrice de « Hanifa », marque de prêt-à-porter qui propose des vêtements contemporains pour les femmes de toutes tailles. Avec une large gamme de styles, de textures et de motifs exclusifs, la marque a déjà été portée par plusieurs célébrités, notamment Cardi B, Kelly Rowland, Karrueche Tran, Ciara, Jennifer Hudson et Kylie Jenner.

Un lien pour visualiser le défilé virtuel : https://www.instagram.com/p/CAmCVaJh-4l/