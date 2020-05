Angola: Déplacements, frontières, bars, écoles - Les annonces de la phase II du déconfinement

Le déconfinement va connaitre un grand coup d'accélérateur en France à partir du 2 juin prochain. Les Français pourront ainsi retourner dans les cafés et les restaurants et se déplacer à plus de 100km de leur domicile.

Sous forte pression pour desserrer l'étau en France, le Premier ministre Edouard Philippe et des membres de son gouvernement ont présenté ce jeudi l'acte II du déconfinement, avec de très nombreux assouplissements des restrictions en vigueur au vu de la situation sanitaire encourageante.

Le Premier ministre français a débuté sa déclaration en indiquant que "les résultats sont bons sur le plan sanitaire" et que "tous les indicateurs sont au vert sauf dans le département du Val d'Oise et à Mayotte". Edouard Philippe a précisé, toutefois que "le virus continue à circuler en France où se trouvent encore de nombreux clusters" et que "les hôpitaux sont toujours sous tensions". Il a également enjoint les personnes vulnérables à toujours limiter leurs contacts. Le locataire de Matignon en a également appelé "au bon sens" de la population française pour éviter une nouvelle vague de l'épidémie.