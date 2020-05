Congo-Kinshasa: V.Club - Malgré sa démission, le Conseil suprême tient et s'accroche à Gabriel Amisi

«C'est une décision brusque et inattendue qui ne nous arrange pas au niveau de l'équipe. Nous demandons au président Gabriel Amisi de prendre un peu de patience, de continuer à gérer cette période de "transition", afin de bien préparer sa retraite... », a déclaré jeudi, le président du Conseil Suprême de V.Club, le Colonel Gabriel Nyombi Ekwema, à l'issue d'une importante réunion, axée essentiellement sur le rejet ou pas de la démission du président Amisi Kumba dit "Tango Four".

Le Conseil Suprême promet de consulter tous les V.Clubiens notamment, la grande commission des supporteurs, recueillir toutes les propositions nécessaires, les soumettre au Général Amisi, afin qu'il revienne au bon sentiment jusqu'à ce que sa retraite puisse se dérouler de façon harmonisée, posée et réfléchie.

Comme qui dirait, jusque-là, en tout cas, le Conseil Suprême de l'équipe n'a pas encore accepté ni rejeté la démission de Gabriel Amisi : « nous devons d'abord nous concerter pour lui donner notre quitus... nous ne pouvons pas non plus dire que nous avons rejeté sa démission dans l'immédiat, mais nous lui donnons du temps pour sauver notre fille aînée, V.Club. Nous allons organiser cette retraite autrement », a ajouté le Colonel Nyombi, lui qui a succédé à Feu Papa Kazadi Tshishishi, au sommet de l'équipe.

Il faut dire que c'est depuis le week-end dernier que le Général Amisi a menacé de démissionner à cause de ce qu'il a qualifié d'hypocrisie de la part de certains membres de ce Conseil. Et finalement, il va lâcher la prise, jeudi 28 mai dans la matinée, par la voie de son Conseiller en charge de marketing, le Dr Patrice Noha. Pour le Général, disait son Porte-parole, il est temps pour lui, de prendre sa retraite 13 ans après des bons et loyaux services rendus à cette équipe de la capitale congolaise.

Soutien azimuts au Général

Déjà, les membres de la commission générale des supporteurs ont renouvelé leur confiance tous azimuts au Général Gabriel Amisi Kumba, mercredi, dans une réunion convoquée en urgence par leur président Delou Mulumba Ngindu, au siège administratif de l'équipe, à la 16ème rue Limete, Poids Lourds, dans la commune de Limete.

Pour Delou Mulumba, le Général Amisi a posé un certain nombre de conditions avant de continuer avec l'équipe. Et la commission le soutien dans sa démarche : "il a beaucoup fait pour l'équipe et nous sommes obligés de l'accompagner. Entretemps, nous devons mettre hors d'état de nuire toutes les personnes qui se donnent le luxe de torpiller les actions du président du comité de direction pour la bonne marche de l'équipe et les invitons à arrêter leur comédie".

Pour rappel, c'est depuis le 27 mars 2007, au studio Mama Angebi de la RTNC, à Kinshasa, que le Général Major Gabriel Amisi Kumba "Tango Four" était élu président du comité de direction de l'AS V.Club. Il avait succédé à Eugène Ndongala qui avait lui aussi pris les commandes de l'équipe à l'issue d'une longue crise qui opposait Feu Pierrot Mumbulu Mumesa, alors président du comité de direction et Yussuf Mulla Ramazani, le n°1 de la section football.

Avec Amisi Kumba, V.Club a remporté trois titres de la Linafoot (en 2010, 2014 et 2018).

En Afrique, il a joué deux finales de deux compétions interclubs de la Caf, toutes perdues notamment : la Ligue de champions en 2014, et la Coupe de la Confédération en 2018.