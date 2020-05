Congo-Kinshasa: Renaissance du Congo veut désigner l'intérimaire de Pascal Mukuna

Les choses se passent très vite du côté du FC Renaissance du Congo. Les supporteurs et dirigeants de cette équipe vont se réunir ce vendredi, dans un lieu qui reste à déterminer, pour analyser les éventualités d'une désignation du président intérimaire de l'équipe, a-t-on appris des sources proches de "bana fibo".

C'est depuis l'arrestation de son président, l'Evêque Pascal Mukuna, que l'incertitude plane au sein de la grande famille des oranges de la capitale, ne sachant pas jusqu'à présent si l'équipe a cessé d'existé ou pas, quand bien-même les clubs de football sont pour le moment en vacances.

Cependant, dans le staff de cette équipe, on pense déjà à une possible succession. Et, les noms qui circulent ne sont autres que ceux de Max Mayaka, d'Antoine Musangania, de Roger Nsingi et ou de quelqu'un d'autres plus capables. Ici, on cite le nom d'homme d'affaire libanais.

A en croire notre source, c'est au cours de cette réunion que les "Bana Fibo" pourront être fixés sur l'avenir de leur équipe.