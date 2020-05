Soudan: La MINUAD et l'UA affirment leur soutien au Soudan sur la collecte d'armes

Khartoum — Le Soudan a affirmé son engagement et son sérieux dans la poursuite de la campagne de collecte d'armes sans licence et de véhicules non réglementés de toute sa force jusqu'à ce que le slogan : (Soudan exempt d'armes) soit atteint.

Le comité technique du Comité suprême pour la collecte d'armes et de véhicules non réglementés a affirmé, lors de sa réunion de coordination tenue jeudi à travers vidéoconférence avec la mission de la MINUAD à Khartoum au Palais républicain, et le bureau de la mission à Zalingei, capitale de l'État du Centre-Darfour, que la campagne sera forte et n'exclura personne dans le cadre du grand projet et du partenariat que le Soudan a signé avec l'Union africaine pour faire taire les armes à feu en l'an 2020.

Le rapporteur et coordinateur du Comité suprême pour la collecte d'armes et de véhicules non réglementés, porte-parole du Comité, général Abdul Hadi Abdullah Osman a déclaré que la MINUAD et l'Union africaine ont confirmé lors de la réunion leur participation active au projet national de collecte d'armes au Soudan.

Il a noté que l'Union africaine a présenté une invitation au Soudan pour présenter son expérience réussie dans ce domaine en organisant des expositions et des séminaires lors du sommet régulier de l'Union africaine à la mi-juin, et au sommet semestriel de l'Union africaine en juillet prochain en Éthiopie, ainsi que lors de la session de coordination qui se tiendra au Tchad du 2 au 4 juillet, dans le but de bénéficier de cette expérience par les pays africains et apporter le soutien nécessaire au Soudan et lui permettre de réussir le projet de collecte d'armes.

Il a ajouté que le Comité appelle les citoyens à ne pas se soumettre à l'obligation de rendre des comptes et à remettre des armes illégales aux services de sécurité afin de faire réussir le projet.