Ethiopie: Le pays nie les divergences avec l'Ethiopie sur la reprise des négociations du Barrage de Renaissance

Khartoum — Le ministère de l'irrigation et des ressources en eau a démenti ce que le site du journal : (Jaridat As-Soudan) a rapporté que le ministère avait informé son homologue égyptien des divergences croissantes avec la partie éthiopienne concernant la reprise des négociations sur le barrage de la Renaissance et a souligné que la nouvelle est honteuse et vise à créer un environnement inapproprié pour commencer les négociations.

Le ministère a affirmé que les réunions du ministre de l'Irrigation, le prof. Yassir Abbas avec ses homologues égyptien et éthiopien, lundi 25 mai 2020, ont été fructueuses et sont conformes au mandat donné à la suite des rencontres entre le Premier ministre, Dr Abdullah Hamdok et ses homologues égyptien et éthiopien afin de reprendre le plus tôt possible les négociations sur le barrage de Renaissance.

Il convient de rappeler que le Soudan est une partie inhérente aux négociations et a sa position et ses visions qui prennent en compte les intérêts supérieurs du pays.