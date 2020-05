Cote d'Ivoire: Accueil triomphal du Premier ministre - Comment le Rhdp et les mouvements de soutien ont changé l'agenda

Le ministre Mamadou Touré , directeur exécutif adjoint chargé de la communication et porte-parole adjoint du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), a tenu, le jeudi 28 mai 2020 à la rue Lepic d'Abidjan-Cocody, une séance de travail avec les mouvements et associations de soutien au parti.

Interrogé sur les mobilisations pour le retour du Premier ministre en Côte d'Ivoire, Mamadou Touré a dit : « Tout en saluant la voix de sympathie exprimée par ces mouvements à l'endroit du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, la direction du parti estime que le gouvernement a annoncé des mesures depuis cette crise de pandémie de Coronavirus, et qui ne permettent pas des rassemblements de foule et par conséquent, respectueux donc de l'ordre républicain, la direction du parti a demandé à tous ces mouvements d'arrêter les préparatifs donc de l'accueil du Premier ministre pour se conformer aux mesures-barrières édictées par le gouvernement. C'est une orientation de la direction du parti qui a été bien accueillie par ces mouvements mais qui tous les jours, sur les réseaux sociaux, continueront d'exprimer leur amour, leur sympathie au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. (... ) Pour l'heure, ce qu'il faut, c'est leur mobilisation pour la révision de la liste électorale».

Par la voix du président de Force 2015 Charles Gnaoré , les mouvements ont fait cette déclaration : « À compter de ce jour, nous demandons à tous les mouvements de soutien au Rhdp et à son candidat de se mettre en branle et de descendre sur le terrain pour sensibiliser les jeunes, surtout les nouveaux majeurs pour une inscription massive sur la liste électorale. Nous lançons un vibrant appel à tous les leaders et responsables de mouvements de soutien au Rhdp et à son candidat et aussi à tous les cadres de notre grand parti, le Rhdp, de soutenir et d'encadrer les populations ivoiriennes à la base dans le processus d'acquisition des documents administratifs requis pour l'inscription sur la liste électorale. Nous, mouvements de soutien au Rhdp, réitérons notre soutien total, notre loyauté et notre engagement sans calcul à jouer notre partition tout au long du processus électoral pour la victoire du candidat du Rhdp, Son Excellence Amadou Gon Coulibaly, dès le premier tour. Pour terminer, nous, mouvements de soutien au Rhdp et à son candidat Amadou Gon Coulibaly, demandons à tous nos membres de se tenir prêts et mobilisés dans l'exécution des mots d'ordre pour la victoire au premier tour de notre champion au soir du 31 octobre 2020»

