Cote d'Ivoire: Ouattara Bakary - "Identification et l'enrôlement des militants Rhdp, gage d'une victoire sans bavure et d'un plébiscite du candidat Amadou Gon Coulibaly"

Ouattara Bakary, député de Daloa-Commune et sous-préfecture, par ailleurs délégué départemental du RHDP a fait le jeudi 28 mai 2020 des dons de vivres et de non-vivres à 400 responsables des différentes structures de son parti et sensibilisé les militants sur l'importance de l'opération d'identification et d'enrôlement.

" Cette cérémonie est un prétexte pour moi, en tant délégué départemental du RHDP d'inciter nos militants à aller se faire identifier. Il leur revient en tant que responsables de base de faire identifier les nouveaux majeurs.

Mais aussi, ils ont pour rôle de recenser les militants qui n'ont pas de papiers et le faire connaître aux structures qui s'en chargent ", a-t-il dit. Le député s'est félicite de l'engouement autour de l'opération d'identification, qui a permis déjà d'identifier 600 jeunes .

Ouattara Bakary a profité de la tribune pour informer les militants présents que la période pour l'enrôlement sur les listes électorales s'ouvre le 10 juin prochain.

Ainsi a-t-il sensibilisé sur l'importance de l'établissement du certificat de nationalité, pour celui qui n'a pas encore la carte d'identité. Le député a expliqué que cette pièce permet de se faire enrôler et d'être sur le listing électoral, sans forcement obtenir la carte identité.

L'élu a demandé aux femmes de s'approprier ces opérations en se mobilisant dans leurs quartiers , au sein de leurs associations et même dans les marchés pour que l'identification et l'enrôlement des militants soient un réel succès, gage, selon lui, d'une victoire sans bavure et d'un plébiscite du candidat du RHDP Amadou Gon Coulibaly au soir de la présidentielle d'octobre 2020.