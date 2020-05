Madagascar: Football Bongolava - As Bel Air quitte les championnats

C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Dorénavant, l'As Bel Air Bongolava ne participera plus aux championnats, que ce soit national ou régional.

Les dirigeants ont annoncé officiellement la mauvaise (bonne, c'est selon) nouvelle, hier. Selon les explications, cette décision qui n'a pas été du tout facile pour le club et ses joueurs a été prise pour deux raisons. « C'est depuis longtemps qu'il n'y avait plus eu de transparence dans la gestion de la ligue. On est souvent victime des irrégularités de certains individus proches des dirigeants. On ne supporte plus la corruption et on ne leur fait plus confiance.

D'ailleurs, il y a le problème de financement dans le club qui nous démotive d'aller aux compétitions », a fait savoir le coach et ancien capitaine de l'équipe, Fenohasina Justin André. A rappeler que le club As Bel Air a été créé en 2012. Il est monté en première division Bongolava en 2014, et c'était le seul grand adversaire de l'Ajesaia à l'époque. L'As Bel Air était éliminé à la deuxième phase du Telma Coupe en 2017.

Ainsi, l'équipe a remporté plusieurs titres lors des tournois locaux. Pourtant, les dirigeants se sont focalisés sur la promotion de l'école de foot Bel Air avec l'association "Bongolava Antsitrapo". C'est d'ailleurs sa principale mission. Actuellement, l'école forme plus de 170 jeunes. Ceux-ci se répartissent en catégorie U9 jusqu'en U18 avec une équipe féminine.