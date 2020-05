Madagascar: Musique évangélique - Lancement du premier concours de « cover »

L'équipe de "Sky sound Team", initiateur du concours.

Le salut est individuel mais son impact est collectif, d'où l'urgence de se lever pour prêcher la Bonne nouvelle.

En ce temps de confinement, avec la fermeture des écoles et des universités, les jeunes ont du temps à tuer. Pour faire de son mieux chez soi, la musique reste un passe-temps des plus appréciés. Avec les vidéos qui inondent la toile, les talents émergent. Pour joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire l'évangélisation à la passion pour la musique, six maisons de production s'associent pour lancer un concours de "cover" de musique évangélique malgache. Si la pratique du « cover » est monnaie courante, un concours de la même formule est une grande première dans le milieu évangélique à Madagascar.

En ligne. Prévu se tenir en ligne du 1er au 24 juin, le concours cible essentiellement les jeunes de la Grande île. Pour ce faire, les participants auront à envoyer leur vidéo d'une durée d'environ trois minutes en message privé sur la page Facebook de "Sky Sound Team". Le choix de la chanson incombe aux participants, à condition que ce soit une composition malgache. Chanson de star, cantique, "praise and worship", chant lyrique, gospel... tout est bon à prendre. Soumise à un parterre de jurés, la sélection se fera tout d'abord par des professionnels dans le milieu, dont Joseph d'Af, Ruphin Raharimalala et Floginot Bezara. Seules les vingt meilleures prestations seront mises en ligne pour passer au "voting" du public.

Ouvert au grand public. Animés par la même vision qui est de prêcher la Bonne nouvelle à grande échelle, les organisateurs conjuguent leur savoir-faire pour continuer le travail acharné des grosses pointures comme Rija Rasolondraibe et le Pasteur Jocelyn Ranjarison pour l'amélioration de l'image de la musique évangélique malgache. Selon Ruphin Raharimalala de "Sky Sound Team", « certes la musique attire la jeunesse mais au vu de la qualité douteuse étiquetée sur bon nombre de compositions évangéliques malgaches, ces jeunes, même les chrétiens pratiquants, font abstraction de consommer ces produits, quitte à oublier la valeur même de l'évangélisation.

L'idée nous est venue alors de les mettre en action pour leur permettre d'apporter leur pierre à l'édifice ». Par ailleurs, les organisateurs s'attendent déjà à voir des morceaux d'antan reprendre un second souffle, ou d'autres chanteurs renaître de leurs cendres sans exclure évidemment les compositions récentes. Ceci ayant toujours pour but de redorer le blason de la musique évangélique malgache. Sans limite d'âge ni de distance, le concours est ouvert au large public. A l'issue du concours, le lauréat recevra un prix d'une somme d'un million d'ariary avec la production d'un clip et d'un enregistrement en studio.