Angola: La ministre Adjany Costa s'entretient avec les agents environnementaux

Luanda — La ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Environnement, Adjany Costa, s'est réunie jeudi à Luanda, avec des organisations non gouvernementales liées à des projets environnementaux, dans le but de collecter des contributions pour la promotion d'actions en faveur de la préservation de l'environnement.

17 des 23 organisations convoquées ont participé à la réunion, qui a traité des questions liées à l'éducation environnementale, au renforcement des relations entre le ministère et les organisations environnementales.

Le renforcement des mesures environnementales déjà mises en place et la sensibilisation des citoyens à un changement d'attitude, qui favorise une consommation plus durable et des actions plus intégrées, font parties des orientations issues de la réunion.

Dans le contexte actuel, plus d'un million d'espèces de plantes et d'animaux sont menacées d'extinction dans le monde en raison de l'action humaine.

Pour promouvoir la protection de l'environnement, le Ministère prétend impliquer les Bureaux provinciaux de l'environnement, des déchets solides et des services communautaires dans la réalisation d'actions en faveur de la préservation de la biodiversité locale.