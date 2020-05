Cote d'Ivoire: Restaurants, maquis et bars - L'union fait la force à Abobo

Les propriétaires des restaurants, maquis et bars d'Abobo ont décidé de tirer les leçons de cet adage qui dit que « l'union fait la force). Fragilisés et sonnés par la pandémie à coronavirus, ces opérateurs économiques ont décidé de se fédérer pour mieux s'entraider et défendre leurs intérêts à l'avenir.

C'est le sens de la mise sur pied de l'Association des Propriétaires et Acteurs des Maquis Bars et Restaurants d'Abobo (Apambra). Débutée le 17 mai dernier, avec notamment l'élection de son président Syndou Fofana, l'assemblée générale constitutive s'est poursuivie le mercredi 27 mai.

Cette seconde date a permis à une cinquantaine de membres actifs de procéder à l'élection de Abraham Dja, en qualité commissaire aux comptes principal. A l'espace "King Box" (Sogefiha) qui a abrité ce rassemblement, Abraham Dja a pris l'engagement de se montrer à la hauteur de la confiance placée en lui.

L'objectif de cette association, à en croire son président est d'en faire une véritable faitière des organisations exerçant dans le secteur des maquis, bars et restaurants dans la commune la plus peuplée de Côte d'Ivoire.

Rappelant le nombre important de personnes impliquées dans ces activités du secteur informel, il a souligné l'urgence de s'organiser afin de parler d'une seule voix.

Aussi, selon ses explications, si le projet de mise en place de cette association existait déjà, la crise sans précédent liée à la covid-19, a achevé de convaincre les acteurs de cette corporation de hâter le pas.

Recensement des acteurs, aide à l'obtention d'agréments de fonctionnement, appui de partenaires et structures publiques et privées, assistance juridique et médicale, entraide ... le bureau de l'association ne tari pas de bonnes idées.

Il faut noter que, à peine constituée, cette équipe est déjà parvenue à rétablir l'éclairage de la rue Obama. L'intention est d'optimiser la sécurité sur cette artère principale de la commune qui abrite de nombreux maquis, bars et restaurants.