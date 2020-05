Ile Maurice: Air Mauritius - Buton, Payen, Seetaramadoo parmi les 200 premiers à plier bagages

Ils ont complété au moins 33 et un tiers d'années de service à Air Mauritius (MK). Ces employés du transporteur national mettront un terme à leur carrière à partir de fin juin. La majorité de l'équipe dirigeante est concernée.

Parmi eux, plusieurs Executive Vice Presidents (EVP) sur sept. Nommément Raja Buton, Officer in charge depuis la démission du Chief Executive Officer (CEO) Somas Appavou le 3 mars, Donald Payen, EVP, Customer, Product and Digitalisation, Vijay Seetul - EVP, Finance et Ashok Keerodhur - EVP, Technical Services. Vijay Seetul, EVP Finance Alain Leung Hong Wah, EVP Flight Opérations. et Raj Deenanath, VP Sales Support & Distribution sont aussi concernés.

Certains parmi eux, entre autres employés, ont été convoqués par le département des Ressources humaines dirigé par Eddy Jolicoeur, cette semaine. Ils feront donc valoir leur droit à la retraite.

Dans un message à ses collègues, Donald Payen écrit qu'il a émis le souhait de se retirer après plus de 40 ans de carrière au service de la compagnie d'aviation nationale et «de contribuer ainsi de manière positive au processus de restructuration enclenché» par le transporteur national. Et que la date de son retrait effectif sera convenue avec les administrateurs.

Il nous revient que Mike Seetaramadoo qui est, lui, General Manager de MK en Chine, et qui est à l'origine de l'éjection de l'ex-CEO Megh Pillay de la compagnie aérienne nationale le 28 octobre 2016, est lui aussi sur le départ.

Après ce groupe, ce sera au tour de ceux âgés de 60 ans à monter de prendre la porte de sortie. Cette première vague de départs concerne quelque 200 salariés sur un total de 3 000. Il nous revient que ces derniers toucheront leur pension dont le fonds contributif, rappelons-le, affiche un déficit de Rs 1,2 à Rs 2 milliards.