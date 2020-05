Ile Maurice: Air Mauritius - La Cour autorise le syndicat du personnel navigant de saisir l'ERT

Première petite victoire pour l'Air Mauritius Cabin Crew Association (AMCCA) hier, jeudi 28 mai. La Cour a autorisé le syndicat du personnel naviguant à saisir l'Employment Relations Tribubal (ERT).

Pour rappel, l'AMCCA avait déposé un affidavit en cour le 26 mai dernier. Dans le document, le syndicat avait fait savoir que suite à une réunion informelle le 19 mai, les administrateurs avaient déclaré que les propositions soumises étaient insuffisants, sans révéler pourquoi leurs propositions étaient inadéquates. Aussi, que les employés avaient jusqu'au 22 mai pour renoncer à leur Memorandum of Understanding existant et les accords collectifs entre MK et ses employés, afin que les négociations puissent débuter. Au cas contraire, le nombre d'employé sera réduit de 50% dans les jours à venir, suivant un exercice de sélection unilatérale.

AMCAA estime qu'avant d'annuler les accords existantes, les administrateurs auraient dû mener «a full-fledged and in-depth assessment of the company's affairs». «Ils n'ont pas fait de propositions raisonnables afin de garder le maximum d'employés et n'ont pas mené des négociations ou des consultations avec les syndicats», peut-on lire dans le document.