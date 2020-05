Cote d'Ivoire: Flindé établit le contact avec les institutions partenaires de son ministère

Le ministre de l'Intégration Africaine et des Ivoiriens de l'Extérieur, Albert Flindé, poursuit ses rencontres avec les services et structures partenaires de son département ministériel. Ainsi, après la direction de l'Intégration africaine et celle des Ivoiriens de l'extérieur lundi, il s'est successivement rendu dans la journée du jeudi 28 mai dans les locaux du Conseil de l'Entente sis aux Plateau et ceux de l'Union africaine aux II Plateaux-Les Vallons.

« Depuis que nous avons en charge ce ministère stratégique, nous avons décidé de découvrir les différents pans de ce ministère, à savoir les services centraux, en particulier les deux directions générales que nous avons visitées.

Juste après notre prise de service, plutôt que d'attendre que nos partenaires des institutions de l'Intégration les plus importantes viennent nous faire des civilités, nous avons décidé de leur rendre visite pour nous informer de ce qu'il y a entre eux et nous en termes de partenariat et surtout voir ce qui est mis en œuvre en termes de chantier et d'activités pour lesquelles nous collaborons », a-t-il justifié de prime abord.

Au terme donc de ses échanges avec Patrice Kouamé, secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, le ministre Albert Flindé a confié avoir abordé avec celui-ci les différents chantiers qui lient son ministère à cette institution.

« Nous avons discuté des nouveaux chantiers qui sont en cours, en particulier la construction d'un grand siège de l'institution, en l'occurrence un bâtiment de 22 étages, ceci en relation avec un certain nombre d'Institutions de notre pays et de la sous-région », a-t-il fait savoir.

Concernant l'objet de son entretien, peu de temps après, avec la représentante spéciale de l'Union africaine, Joséphine Charlotte Mayuma Kala, le représentant du gouvernement ivoirien a informé que leur rencontre a servi de cadre pour passer non seulement en revue les activités pilotées par cette institution africaine, mais aussi ses appuis et son rôle dans l'organisation des élections en Côte d'Ivoire.

Mme Mayuma Kala a saisi l'occasion pour faire part de ses attentes vis-à-vis du ministère de l'Intégration Africaine et des Ivoiriens de l'Extérieur.

Elle a aussi dit avoir rassuré son interlocuteur sur l'engagement de l'Union africaine à soutenir la Côte d'Ivoire dans l'organisation des élections inclusives, démocratiques, libres et sans effusion de sang.