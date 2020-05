Cote d'Ivoire: Webinar - L'Agence CI PME accompagne les TPE/PME exportatrices ivoiriennes dans la conquête des marchés en temps de COVID-19

L'Agence Côte d'Ivoire PME a organisé ce mardi 26 mai 2020, dans le cadre du GOING GLOBAL#COVID-19, un webinar sur le thème : « Les PME ivoiriennes face à la compétition internationale dans un contexte de COVID-19 ».

La session a été animée par deux experts de renommée internationale, messieurs Salimou Bamba, Directeur Général de l'Agence Côte d'Ivoire PME et Dr Gaston Gohou, CEO Développement Solutions Institute (Canada), qui ont partagé avec les TPE/PME exportatrices ivoiriennes les bonnes pratiques internationales d'affaires en période de crise. Ils ont présenté aux entreprises participantes les enjeux de la compétition internationale dans le nouvel ordre mondial qui se met en place avec la pandémie de la Covid-19.

Le DG Salimou Bamba et Dr Gaston Gohou ont montré la nécessité pour les PME de renforcer leur compétitivité pour affronter le marché international, surtout la démondialisation qui s'amorce, avec la crise de la COVID-19, qui amène la plupart des pays à prôner la mise sur pied d'un nouvel ordre mondial. Ils envisagent le retour à la production locale des biens essentiels, encourage la consommation locale et pour y arriver, décident d'apporter un appui aux entreprises nationales.

Les chefs d'entreprises et leurs collaborateurs ont été instruits sur les voies et moyens pour trouver des opportunités en temps de crise. Première action à mener : redéfinir la culture de sa compagnie, se rapprocher des intérêts de la communauté dans laquelle on évolue, se concentrer sur ce que les clients veulent et savoir reconnaître les opportunités quand elles se présentent. Cela amène à étudier les plans d'affaires qui ont réussi, à définir une nouvelle approche sur un marché, et si elle accroche les consommateurs qui demandent, il faut agir rapidement.

Face à la nouvelle compétition internationale, qui s'engage dans un contexte de replis sur soi au niveau des Etats, les PME doivent d'abord se définir une politique de conquête des marchés après s'être assurées d'être compétitives. Une restructuration interne s'impose pour toute PME qui affiche cette ambition ; elle doit se redéfinir, s'ajuster au Nouveau Monde et revoir le fonctionnement de ses équipes en intégrant le télétravail, former son personnel, revoir ses lignes d'approvisionnement et approfondir ses relations avec ses clients.

La deuxième étape consiste en la révision de sa stratégie nationale, à travers son plan d'affaires et la redéfinition de ses relations avec les partenaires, les banques notamment. Il importe en outre pour les PME d'avoir une bonne lecture du contexte national ; ce qui passe une maitrise du contexte politique, de l'environnement des affaires et des lois en vigueur.

Au plan local, l'entreprise doit identifier ses principaux concurrents, améliorer la qualité de ses services et de ses produits, et faire la promotion de ses produits (Media, marketing direct, social media).

Pour se donner une chance d'affronter les firmes internationales au niveau du marché local, la PME doit identifier les meilleurs fournisseurs aux niveaux national et international. Aussi, il s'impose à elle d'adopter et adapter les normes internationales afin de fournir de meilleurs produits/services que les firmes internationales.

En ce qui concerne la conquête des marchés extérieurs, il faut à la PME stratégie internationale qui définit son action pour affronter et vaincre les géants internationaux du commerce. Cela passe par l'élaboration d'un plan linéaire (UEMOA, CEDEAO, Afrique, monde...), l'identification de ses principaux compétiteurs internationaux, l'utilisation d'Internet et le développement du télétravail ; l'utilisation des données (Data mining), segmentation du marché (âge, revenu, géographie, services...)