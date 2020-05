Gabon: Gayver Mouengui - "Il nous faut comprendre et implémenter la réalité de la vie professionnelle d'aujourd'hui"

interview

Ambitieux, travailleur et surtout leader, Gayver Mouengui, ce jeune entrepreneur gabonais a créé une entreprise qui emploie des jeunes comme lui. Dans une interview accordée à notre média, ce manager né nous livre quelques pistes de son ascension.

Tout en offrant le sourire, il dira qu'il est jeune, il est bien vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur 'attend point le nombre des années, comme pour interpeler la jeunesse à croire et surtout à se battre pour sortir de l'oisiveté et de tous les maux qui minent la société.

Bonjour Monsieur Mouengui Gayver. Vous êtes un jeune entrepreneur et patron d' une structure. Pouvez -vous nous en dire d'avantage sur vous ?

Je suis Mouengui M. Gayver, Jeune entrepreneur de nationalité gabonaise. Ayant effectué mes études primaires et secondaires à Port-Gentil, puis universitaires à Libreville. Sortant d'une famille modeste et encourageante, je suis arrivé à Libreville après l'obtention de mon BAC, afin de réaliser mes études universitaires à l'Institut National des Sciences de Gestion. Très tôt avec les orientations relationnelles, j'ai compris qu'il fallait concilier les études qui sont purement théoriques, à l'expérience professionnelle, qui elle, est purement pratique. En ce sens, Un concept que j'ai beaucoup appréhendé et après certains échecs, est celui du Leadership qui est un concept exigeant le développement de plusieurs qualités professionnelles et sociales. J'ai donc intégré des Organisations estudiantines à dimension nationale et internationale, qui ont facilité mon insertion professionnelle en ayant effectué plusieurs fonctions dans plusieurs domaines, puis la création de Relium Network.

Vous êtes le patron de Relium. Qu'est-ce que c'est ? Comment peut-on définir votre structure entrepreneuriale ?

Relium network est une entreprise faisant dans la Gestion du personnel (mise à disposition et Gestion) et dans l'Assistance Administrative (facilitation pour obtention de documents civils et administratifs, et autres actions tributaires). Nous voulons une définition impliquant notre responsabilité sociétale, orientée vers la professionnalisation et l'aide au développement personnel des Jeunes gabonais et non-gabonais. En effet avec nos partenaires nous donnons gratuitement la possibilité aux jeunes en dehors de l'emploi, d'avoir une expérience en entreprise, cette problématique est nationale et traduit le mauvais départ des étudiants et personnes en chômage dans la quête d'emploi. Notre contribution est donc l'ensemble de nos actions de stages gratuits, de coaching et conseils, de rédaction gratuite de CV, de certaines formations gratuites et d'emploi. Depuis l'année 2019, nous avons déjà employé 209 jeunes dont 201 gabonais et 8 non gabonais.

Vous êtes jeune, d'où vous êtes venue cette inspiration de créer cette structure qui emploie des jeunes comme vous ?

L'idée de créer Relium network n'a pas été une décision spontanée mais relève de nos expériences universitaires. En effet depuis mon cursus universitaire, je réalisais un impératif à développer certaines qualités de management, de leadership d'entrepreneur et je cultivais toujours ce désir d'obtenir d'aide plus tard afin d'empêcher certains jeunes d'avoir les mêmes difficultés que nous avions. Je fus président national pendant deux ans d'une organisation internationale dénommée AIESEC.

C'est une organisation faisant dans le développement du leadership favorisant les échanges internationaux. C'est à dire que l'on permettait aux Gabonais d'avoir une expérience professionnelle ou organisationnelle à l'étranger et ceux de l'étranger de coopérer avec nos partenaires nationaux : c'était de la ressource humaine dans une échelle nationale et internationale. Une des attributions était aussi de nous assurer de la légalité administrative de nos étudiants envers l'état gabonais, ce qui explique la deuxième branche de Relium network sur l'assistance administrative. La passion et la détermination nous ont permis de professionnaliser ce que nous faisions depuis l'université.

Vous êtes un jeune employeur. Quelles sont les rapports entretenez-vous avec vos employés ?

Au niveau de Relium nous développons un concept le leadership participatif. Ce qui implique à tous des responsabilités, et la possibilité de prendre des décisions majeures pour l'entreprise. Le travail d'équipe et la cohésion sociale sont des aspects qui sont plus importants au sein de l'entreprise. La relation professionnelle est prioritaire mais elle reste aussi conditionnée par la relation sociale et quasi personnelle envers les employés.

Faire de la ressource humaine c'est aussi savoir ce qu'a votre employé même s'il ne vous le dit pas. D'un point de vu d'accompagnement professionnel et social, les critères de validation ne sont pas déterminés exclusivement par le niveau de connaissance ou encore par le niveau d'études, par la motivation et l'envie d'apprendre, par notre responsabilité dans le maintien de ces points. La Direction Général de Relium prend énormément de temps à former professionnellement ses employés.

Nous sommes en pleine crise sanitaire due au covid-19, comment vos agents et vous ; vous vous organisez ?

La particularité de RELIUM NETWORK ,c' est que nous avons des employés dans plusieurs structures et lieux. Non seulement nous avons des employés au sein de la Direction Générale mais nous en avons aussi d'autres qui ont été affectés chez des partenaires. Nous nous organisons en prenons des initiatives afin de sensibiliser tous nos jeunes sur la réalité et la dangerosité du covid-19 parce que nous remarquons qu'il y'a encore plusieurs personnes qui restent sceptiques sur la pandémie. Nous avons effectué de nombreux déplacements vers nos partenaires afin d'éduquer sur le covid-19 et de procurer via nos partenaires, les outils tels que gels, masques et aussi de respecter toutes les mesures barrières.

En interne, nous avons procéder également à une grande sensibilisation psychologique. Conformément aux dispositions étatiques, nous privilégions tant que possible le télétravail qui permettait à certains agents de d'exercer depuis leur domicile.

Au sein de la Direction pour toutes les visites, nous avons mis à disposition des gels hydro-alcooliques. Dans le cadre d'une collaboration de fonctionnement avec nos partenaires, il a un suivi personnalisé sur l'état sanitaire des employés.

Merci de nous avoir reçus peut -être un message à la jeunesse ?

Nous donnons un message axé vers notre domaine donc l'emploi.Nous encourageons les jeunes en particulier de ne pas se focaliser sur une seule option d'étude ou de formation, mais de toujours rechercher à acquérir de nouvelle connaissances ; le marché de l'emploi est aujourd'hui internationalisé et plus compétitif. Il faut donc penser à apprendre appréhender cette réalité.

A titre d'exemple : Un comptable sortant fraichement de ses études, qui a toujours été premier de ses promotions, mais qui ne sait ni utiliser l'outil informatique, qui n'a pas développé de qualités relationnelles ou communicationnelles, qui ne sait pas les bases sinon parler anglais, qui ne sait pas réaliser un simple rapport de réunion, qui n'a pas d'expérience professionnelle minimale (rappeler que cette expérience s'acquière même dans les associations), qui n'a pas appris comment parler en public... ce comptable reste superficiel.

Il nous faut comprendre et implémenter la réalité de la vie professionnelle d'aujourd'hui.

Dieu reste au contrôle de toute chose.