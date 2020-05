Ile Maurice: Déconfinement, nouveau cas de COVID-19 ? Pravind Jugnauth intervient ce soir à 18 h 15

Le service de communication du gouvernement vient d'annoncer que le Premier ministre s'adressera ce soir à la nation sur la MBC. Pravind Jugnauth interviendra à 18 h 15.

Communiquera-t-il enfin sur le déconfinement, prévu pour le 2 juin ? Annoncera-t-il un nouveau cas de Covid-19 ? Il se chuchote qu'un Mauricien rapatrié récemment pourrait l'avoir contracté. Mais les autorités ne veulent ni confirmer ni infirmer, et disent d'attendre la déclaration du Premier ministre.

Toujours est-il que Pravind Jugnauth a tenu une réunion hier, jeudi 28 mai, avec ses proches collaborateurs, pour leur donner une indication de la levée du confinement. Comme il l'a souligné hier durant deux cérémonies, l'une à Vacoas en présence des membres de la police et l'autre à Flacq, devant le personnel médical et paramédical, Pravind Jugnauth discutera tous les détails de sa stratégie en présence d'autres membres du gouvernement avant de rendre publique sa stratégie de déconfinement. Et le Conseil des ministres s'est réuni ce vendredi.

C'est sans doute des nouvelles très attendues de la population après que le pays ait été sous mis «lockdown» depuis le vendredi 20 mars, soit le lendemain de la découverte des trois premiers cas de Covid-19 sur le sol mauricien

Que doivent attendre les Mauriciens des annonces du Premier ministre ? Si, déjà, le 1er mai, il a annoncé la reprise graduelle de plusieurs secteurs économiques, entrée en vigueur à partir du 15 mai et que les écoles ne reprendront que le 3 août, ce sont surtout les secteurs de la construction, de la restauration, du commerce, notamment les magasins, qui espèrent reprendre leurs activités à partir de la semaine prochaine.

Plages ?

Par contre, pour les activités sportives, notamment les courses hippiques, les évènements culturels et religieux, on pense qu'ils ne redémarreront pas de sitôt. Reste la plage publique. Peut-être que les heures de fréquentation pourront être limitées si on y aura accès.

Les Mauriciens continueront-ils à s'approvisionner dans des supermarchés et autres commerces par ordre alphabétique ? Il pourrait avoir une certaine souplesse, surtout pour les magasins, boulangeries et autres quincailleries, mais pour les plus grandes surfaces, cela pourrait durer encore quelques semaines. Il est fort possible que le dimanche sera toujours interdit à l'ouverture de ces grandes surfaces, d'autant qu'on sait déjà que les stations-service resteront fermées les dimanches.

Pour rappel, le Premier ministre est intervenu à la télévision à plusieurs reprises durant ces dix dernières semaines. La première fois pour annoncer le lockdown. Ensuite le lundi 23 mars pour annoncer un couvre-feu sanitaire jusqu'au 2 avril. Il est venu par la suite annoncer l'extension du couvre-feu jusqu'au 23 avril, avant de le repousser au 4 mai. Et le 1er mai, il a annoncé la reprise graduelle de certaines activités.