Cote d'Ivoire: Macie.ci propose des « éco-gestes » pour réduire sa consommation d'électricité

Les économies d'énergie à la maison constituent en ces temps de confinement un casse-tête pour les parents.

La Compagnie ivoirienne d'électricité (Cie) a décidé d'apporter une solution à cette consommation abusive de l'électricité à un moment où les populations se retrouvent confinées du fait de la propagation du Covid-19.

« Chacun peut en effet contribuer aux économies d'énergie à la maison ou sur son lieu de travail en modifiant ses habitudes : utiliser au maximum la lumière naturelle, éteindre les lampes et les climatiseurs dans les pièces inoccupées, arrêter l'ordinateur lorsqu'on ne l'utilise plus... autant de gestes simples qui permettent de limiter nos consommations sans réduire pour autant le confort dont nous avons l'habitude.

Une page spéciale éco gestes est accessible sur le site www.macie.ci à cet effet ». Cette note est relative à la campagne d'énergie lancée par la compagnie d'électricité.

Il s'agit pour la Cie d'accompagner les populations à une utilisation responsable de l'électricité et surtout à les aider à faire des économies d'énergie. C'est pourquoi, la Cie à relancer sa campagne sur les économies d'énergie avec sensibilisation aux éco-gestes à adopter au quotidien.

Dans le cadre de cet accompagnement, la Compagnie invite ces clients à choisir les appareils multimédias les moins énergivores. « Deuxième source de consommation d'électricité spécifique, les appareils multimédias se multiplient au sein des foyers », fait remarquer la Cie dans sa campagne.

Et d'inviter les populations à sélectionner les appareils les plus économes, traquer les mises en veille des appareils électriques et optimiser le fonctionnement de vos appareils producteurs de froid.

« Il est également préférable de ne pas ouvrir ces appareils trop longtemps et trop souvent pour éviter la déperdition d'air froid, et de n'y placer ni aliments encore chauds, ni liquides ou légumes non couverts cela réchauffe l'intérieur de votre appareil qui pour retrouver une température acceptable, demandera une plus grande consommation d'énergie », conseille la Cie.

Pour « s'éclairer malin », elle propose aux populations d'aménager leur intérieur de manière à profiter au maximum de la lumière naturelle.