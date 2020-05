Ile Maurice: Appel à projets innovants spécial COVID-19 - Le MRIC reçoit 251 propositions

communiqué de presse

Le Mauritius Research and Innovation Council (MRIC) a reçu un total de 251 propositions, suite à son appel, lancé au début du mois d'avril 2020, pour des projets innovants accélérés visant à contrer les effets du Covid-19. La valeur totale de ces projets est de Rs 585 millions, et le montant demandé au MRIC s'élève à plus de Rs 315 millions.

Ces propositions ont été soumises par des entrepreneurs, des organisations non-gouvernementales, des entreprises, des instituts académiques et de recherche, et d'autres parties prenantes.

A ce jour, 16 propositions de projets, qui couvrent à la fois des produits et services technologiques ainsi que des mesures sociales et politiques, ont été approuvées. Ces projets prendront en compte des aspects à court et à moyen terme liés aux défis posés par le Covid-19.

Dans le cadre d'un processus accéléré pour permettre l'élaboration et la mise en œuvre rapides des propositions pertinentes qui ont été reçues, l'approbation de nouvelles propositions sera annoncée bientôt.

Pour rappel, l'appel à propositions spécial dans le cadre de COVID-19 visait à développer et accélérer la production ainsi que l'adaptation de technologies et de services, qui aideront les autorités sanitaires dans leurs travaux, tout en contribuant au déploiement de mesures de protection face à la pandémie de Covid-19.

Les principales priorités de cette initiative de la MRIC sont de développer des contre-mesures innovantes et durables pour atténuer les impacts directs et indirects du virus, ainsi que de stimuler la volonté des entreprises à contribuer dans la lutte contre le nouveau Coronavirus. Le montant maximum par subvention, étalé sur 3 à 9 mois, est de Rs 2 millions pour les produits et services basés sur la technologie, et de Rs 1 million concernant les mesures sociales et politiques.