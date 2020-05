Gabon: Les moments clés de la carrière de Sly'A

Ce jeudi, Sly'A était l'invité du réveil 93.5. Au cours de l'émission l'artiste est revenue sur les moments marquants de sa jeune carrière solo, répondant aux questions de Big C (Présentateur) et Lima Kassa (Co-présentatrice).

Pour cause des restrictions dû à la pandémie de la Covid-19, le fleuron du label AFJ Productions était présente à l'émission via l'application Zoom.

C'est en 2018 que le public Gabonais à découvert Sly'A. C'est en effet, au cours de cette année que l'artiste a démarré une carrière solo sous la direction du label Dream Empire, après son passage dans le label Ekivo'k family.

" Wull'ma ", est le titre qui a poussé la belle Sly'A sous les feux de la rampe. Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître. Sly'A s'explique : << Je savais que ce titre allait accrocher. Mais pas aussi vite...

Et en réalité, je pensais que succès du titre serait beaucoup plus retentissant >>. Ce premier jet, va entraîner deux autres tubes : pourquoi ce mal et tilo. La sortie successive de ces singles donne un nouveau statut à Sly'A.

Elle passe du rang de découverte à celui d'espoir. Une réalité qui capte l'attention du boss du label AFJ Productions, Frédéric Gassita.

Ce dernier fait le nécessaire pour enrôler la protégée de Yes May. C'est ainsi qu'elle quitte Dream Empire pour rejoindre AFJ Productions de Frédéric Gassita en 2019.

Son départ de cette structure pour AFJ Productions est un bon qui permet à l'artiste de franchir un cap. C'est avec la bénédiction de Dream Empire que Sly'A poursuit sa carrière avec AFJ Productions.

<< Je suis partie de Dream Empire sans problème. Les deux maisons de productions se sont entendues pour le bien de l'artiste que je suis ... >>, explique Sly'A.

Depuis son arrivée chez AFJ Productions la carrière de Sly'A connaît un progrès certain du fait qu'elle tutoie désormais l'internationale. La sociétaire de AFJ Productions enchaîne les hits et les prestations pour le plus grand bien du public qui l'aime tant.

La dernière actualité de l'artiste est la sortie du titre " Shoke " , quelle partage avec la reine de l'afro pop en Tanzanie, Lulu Diva.

Cette collaboration Afrique du Centre et de l'Est ouvre de nouveaux horizons à Sly'A. En laissant les auditeurs des 93.5, l'artiste promet de revenir au mois de juillet avec un nouveau hit.