Sénégal: Prix Marc-Vivien Foé 2020 - Voici la liste des 11 finalistes

C'est devenu un rendez-vous majeur pour les footballeurs professionnels africains qui évoluent en Ligue 1, le prix Marc-Vivien Foé récompense chaque année le meilleur d'entre eux. Les noms des 11 joueurs finalistes du prix Marc-Vivien Foé 2020 ont été dévoilés, ce vendredi.

Yunis ABDELHAMID (MAROC / Reims) - Défenseur

Âgé de 32 ans, l'international marocain a joué un rôle déterminant dans le dispositif défensif de son club. Son équipe s'est d'ailleurs retrouvée à la sixième position du classement du championnat. Il figure dans l'équipe-type de la saison, établie par le magazine France Football.

Denis BOUANGA (GABON / Saint-Étienne) - Attaquant

A 25 ans, cet international gabonais a séduit de par ses qualités intrinsèques d'attaquant plutôt efficace. Avec 10 buts inscrits et trois passes décisives réalisées en 26 matches, il se retrouve avec une moyenne acceptable. Selon des indiscrétions, il serait approché par différents clubs... et pas les moindres. Un mercato agité à venir, certainement.

Andy DELORT (ALGÉRIE / Montpellier) - Attaquant

A 28 ans, cet attaquant est toujours présent. En effet, il est parvenu à inscrire 9 buts en 26 matches contre 14 inscrits en 36 rencontres lors de l'exercice 2018-2019.

Habib DIALLO (SÉNÉGAL / Metz) - Attaquant

Agé de 24 ans, cet attaquant sénégalais a fortement contribué au maintien en première division de son club avec 12 buts réalisés, en 26 matches. Ancien pensionnaire de Génération Foot, il perpétue la tradition des Sénégalais de talent passés par le club messin.

Idrissa GUEYE (SÉNÉGAL / Paris SG) - Milieu de terrain

A 30 ans, Gana Gueye impose le respect et s'attire naturellement la sympathie, notamment celle des supporters de son club, Paris où il a été recruté l'été dernier, en provenance d'Everton (Angleterre). D'une constance sans nulle pareille et d'une rigueur éloquente, Idrissa est un candidat sérieux pour remporter le prix Marc Vivien Foe édition 2019-2020.

Édouard MENDY (SÉNÉGAL / Rennes) - Gardien

C'est l'incarnation du prototype de portier qui rassure sa défense. Imposant de par sa taille, rassurant de par sa présence, le gardien international sénégalais mérite amplement de figurer sur cette liste. Il a confirmé tout le bien qu'on disait de lui.

MBaye NIANG (SÉNÉGAL / Rennes) - Attaquant

À 25 ans, Niang est désiré par les plus grands clubs français. Il ne cesse d'imposer sa posture de grand attaquant et d'athlète imposant sur le terrain. Avec lui, les défenseurs passent souvent six quart-d'heures intenses.

Victor OSIMHEN (NIGÉRIA / Lille) - Attaquant

A 21 ans, le Nigérian a confirmé tout le bien qu'on disait de lui avec 13 buts et 4 passes décisives en 27 matches. Un espoir à suivre.

Moses SIMON (NIGÉRIA / Nantes) - Milieu de terrain

A 24 ans, le milieu de terrain et parfois attaquant n'en dispose pas moins un parcours fourni. Il a, en effet, à tour de rôle joué dans les championnats des Pays-Bas, la Slovaquie, la Belgique et l'Espagne. Pour la saison 2019-2020, il a inscrit 5 buts et réalisé autant de passes décisives en Ligue 1.

Islam SLIMANI (ALGÉRIE / Monaco) - Attaquant

A 31 ans, l'international Algérien a formé un beau duo avec Wissam Ben Yedder durant la dernière édition coupe d'Afrique qu'ils ont du reste remporté. Il peine cependant à conquérir la confiance du nouvel entraîneur monégasque, Robert Moreno.

Hamari TRAORÉ (MALI / Rennes) - Défenseur

A 28 ans, ce latéral rassure. Très aimé au sein de son club il y a déjà passé trois saisons.