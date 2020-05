Sénégal: Réédition «Diya ou Nayyirayni», d'El Hadji Ahmadou Dème - Les 1090 premiers coffrets arrivés à Dakar

La Commission scientifique chargée de la réédition de l'œuvre «Diya ou Nayyirayni», d'El Hadji Ahmadou Dème de Sokone a annoncé, hier, l'arrivée de 1090 coffrets, contenants chacun 20 volumes, à Dakar. Une remise officielle de ces premiers coffrets au Chef de l'Etat est prévue prochainement.

Une grande étape vient d'être franchie dans le projet de réédition de l'œuvre «Diya ou Nayyirayni » d'El hadji Ahmadou Dème de Sokone. La Commission scientifique chargée de la réédition de cette œuvre vient d'annoncer qu'un premier container rempli de 1090 coffrets, contenant chacun 20 volumes, est bien arrivé à Dakar, grâce à la diligence du président Macky Sall et des membres de son Gouvernement. Parmi ceux-ci figurent l'ancien Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, les anciens ministres de la Culture Abdoul Aziz Mbaye et Abdou Latif Coulibaly, l'actuel ministre de la Culture Abdoulaye Diop, le directeur Livre et de la Lecture...

Selon le président du Comité scientifique, le Professeur Iba Der Thiam, ces premiers 1090 coffrets seront remis au Chef de l'Etat, qui ensuite les remettra officiellement à la famille de Thierno Amadou Dème, au cours d'une cérémonie solennelle, en présence toute la Communauté scientifique nationale et internationale, des représentants des familles religieuses, des organisations islamiques, des Ambassades accréditées au Sénégal, de tous les centres de recherche, etc. Cela, après que les membres de la Commission scientifique auront été à Sokone, pour présenter leurs condoléances à l'occasion du décès de l'ancien Khalife.

Le travail de correction qui a été entamé le 17 septembre 2018, à l'Institut islamique de Dakar vient d'être achevé. «Nous sommes, donc, en mesure de dire, qu'à la date d'aujourd'hui, les instructions que le Chef de l'Etat avait données pour corriger le texte, le ressaisir et le tenir prêt à être réédité, sont respectées, avec le concours de tous les savants que notre pays renferme, sans exclusive aucune», explique le président de la Commission scientifique. Il ajoute que «Dieu, dans Sa grâce infinie, a inspiré la Commission technique qui a, du 17 septembre 2018 au 14 avril 2019, sous la vigilance permanente du professeur Thierno Ka, passé entièrement en revue le texte et pris en compte les observations qui avaient été présentées à la fois par la Commission scientifique et par les Editions Albouraq, établies à Paris, intéressées par la réédition». Pour rappel, les premiers ouvrages de l'œuvre d'El Hadji Ahmadou Dème, édités en Afrique du Sud et en Inde, ont été livrés, puis ils ont été remis à une Commission de spécialistes, chargés de vérifier leur contenu.