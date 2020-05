Cote d'Ivoire: COVID-19 - Le Président Alassane Ouattara présente les actions de lutte contre la pandémie

Intervenant par visioconférence à la réunion de haut niveau sur le financement du développement à l'ère de la COVID-19 et au-delà, le jeudi 28 mai 2020 à Abidjan, le Président de la République, Alassane Ouattara, a présenté les actions du gouvernement ivoirien pour lutter contre la pandémie à Coronavirus (Covid-19).

Le Chef de l'Etat a indiqué que le gouvernement ivoirien a adopté un plan de 3 milliards de dollar US, soit environ 5% du PIB, pour la réponse sanitaire. Ce qui a permis, a-t-il soutenu, de disposer de 1 000 lits, de construire 13 Centres de dépistage, de réhabiliter plusieurs hôpitaux et centres de santé et de mettre en œuvre un plan de soutien humanitaire, social et économique.

A l'échelle continentale, il a souligné que de nombreux pays africains ont fait preuve de grande réactivité dès la survenue de cette crise sanitaire, en adoptant des mesures adaptées au contexte local. Cela s'est traduit, a-t-il expliqué, notamment par le non confinement systématique des populations. Tout comme l'instauration de concertations aussi bien régionales que sous- régionales pour un partage de bonnes pratiques.

Organisée à l'initiative des Nations unies, du Canada et de la Jamaïque, cette réunion de haut niveau a enregistré la participation de plusieurs Chefs d'Etat et de gouvernement ainsi que d'illustres personnalités et des partenaires au développement