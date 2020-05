Comores: Renforcement des capacités diagnostiques du COVID-19 au pays

Le mercredi 27 mai 2020, le Représentant par intérim de l'OMS aux Comores, Dr Diarra Abdoulaye, au nom du Coordinateur résident du SNU, a remis officiellement à la Ministre de la Santé, Madame Loub Yakouti Attoumane, un nouvel appareil RT-PCR, des ordinateurs portables, une imprimante, un Mini Box Internet et plusieurs matériels, consommables et accessoires de laboratoire d'une valeur de plus de 45 000 000 KMF.

Il a profité de cette occasion pour féliciter le gouvernement comorien pour « les efforts déployés avec des fonds propres afin de rendre effective la lutte contre la Covid-19, notamment avec l'acquisition du premier PCR qui a permis d'obtenir les premiers résultats des tests » a ainsi rappelé le Représentant par intérim de l'OMS.

A noter que cette nouvelle machine PCR est très performante, et peut effectuer 96 tests par cycle, soit plus de 288 tours en une journée. « Le diagnostic, c'est le début de toute lutte contre une pandémie. Je tiens à remercier la Ministre pour s'être entretenue avec Dr Moeti, Directrice Régionale de l'OMS pour l'Afrique, toute chose ayant accéléré l'arrivée des équipements à Moroni par un vol spécial ». Le représentant de l'OMS a réitéré l'engagement du Système des Nations Unies à travers l'OMS de soutenir l'Union des Comores.

Pour sa part, la Ministre a souligné que le don de l'OMS vient renforcer le dispositif de diagnostic déjà en place en accélérant les dépistages des cas de Covid-19. « Cela va également rendre autonomes les autres îles en matière de dépistage comme le souhaite le Chef de l'Etat » a ainsi fait savoir Madame Yakouti. Dans son intervention devant la presse, Madame la Ministre a adressé ses remerciements à l'endroit de l'Organisation mondiale de la Santé et au Système des Nations Unies des Comores ainsi qu'à l'ensemble des partenaires qui accompagnent les efforts du gouvernement dans la lutte contre la pandémie.

Pour terminer, la Ministre a aussi demandé à l'OMS d'accélérer le déploiement des experts mobilisés par le Bureau Régional en appui aux activités déjà engagées sur le terrain.

A la date du 29 mai 2020, l'Union des Comores enregistre un total de 87 cas positifs de Covid-19 et 2 décès avec 26 guéris. Le pays est passé de 34 à 87 cas en moins d'une semaine (du 19 au 24 mai 2020). Aux Comores l'épidémie continue à évoluer et cette situation nécessite une mise en œuvre immédiate des interventions majeures telles que la recherche active des cas et le suivi des contacts pour arrêter sa propagation.