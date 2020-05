Ile Maurice: COVID-19 - Levée du couvre-feu sanitaire le samedi 30 mai à minuit

communiqué de presse

GIS - 29 mai 2020 : Dans une allocution télévisée à la nation en début de soirée, le Premier ministre, M. Pravind Kumar Jugnauth, a annoncé la levée du couvre-feu sanitaire le samedi 30 mai 2020 à minuit.

A partir du dimanche 31 mai 2020, les Mauriciens n'auront plus besoin du Work Access Permit pour sortir et se déplacer. Le système d'ordre alphabétique pour s'approvisionner dans les supermarchés, superettes et boutiques est aussi aboli. Toutefois, les personnes âgées ou ayant des problèmes de santé ne pourront voyager qu'en dehors des heures de pointe.

« C'est un nouveau tournant qui s'annonce avec le déconfinement et la reprise d'un maximum d'activités ; nous devrons apprendre à vivre et à travailler dans un monde post-Covid-19 en continuant à observer la loi et les consignes » a affirmé le Premier ministre.

Le chef du gouvernement a indiqué que la décision de déconfinement et de levée du couvre-feu sanitaire s'appuie sur l'évolution de la situation du Covid-19 à Maurice. Ainsi, aucun cas d'infection locale n'a été enregistré depuis plus d'un mois, et le pays est au nombre de ceuxqui ont réalisé le plus de tests par millier d'habitants, avec 110 000 tests effectués. M. Jugnauth est d'avis que l'imposition du couvre-feu et les dispositifs de confinement ont porté leurs fruits.Les trois derniers cas positifs de Covid-19 ont été recensés parmi les ressortissants mauriciens rapatriés placés en quatorzaine.

Respect des consignes d'hygiène et de règle de distanciation

Saluant la collaboration, le sacrifice et la patience dont ont fait preuve les citoyens pendant le confinement, M. Jugnauth les a exhortés, avec la reprise des activités, à respecter la loi et à maintenir les règles d'hygiène comme de se laver régulièrement les mains et de ne pas cracher sur la voie publique. Il a souligné que le port du masque est obligatoire de même que la pratique de distanciation.

Le Premier ministre a prévenu que si un nouveau foyer de contamination est détecté dans le pays, le gouvernement n'aura d'autre choix que de réimposer des mesures strictes. Il a fait ressortir qu'un deuxième confinement aura des effets désastreux sur le pays, d'où la nécessité pour les personnes présentant des symptômes de Covid-19 de se présenter rapidement dans les « Covid testing centres », mis en place dans les cinq hôpitaux régionaux.

Comparant le Covid-19 à un tsunami qui a déferlé sur le monde, M. Jugnautha rappelé que Maurice n'a pas été épargné par ses conséquences sanitaires, économiques et sociales. Dans cette optique, a-t-il dit, le budget, qui sera présentédans un contexte sans précédent la semaine prochaine, sera axé sur une relance agressive pour permettre au pays de remonter la pente sans pour autant accroître l'écart entre les différentes classes sociales.

« La crise du Covid-19 nous a également montré la débrouillardise et la créativité de nos concitoyens qui ont su trouver dans des difficultés, des opportunités », a soutenu le Premier ministre. Il a dit sa conviction dans la capacité du peuple mauricien à réussir à relever le défi post-Covid-19, grâce à l'unité, la solidarité et en se serrant les coudes.

Les grandes lignes du déconfinement

Le Premier ministre a détaillé les conditions de la levée du couvre-feu sanitaire et du déconfinement, comme suit :

Ø Le port du masque et la pratique de distanciation sont obligatoires.

Ø Les personnes âgées de moins de 18 ans pourront à nouveau circuler.

Ø Les crèches et les garderiespeuvent rouvrir.

Ø Les commerces, notamment les supermarchés reprennent leurs horaires habituels d'ouverture.

Ø Les restaurants, cafés, aires de restauration, centres et arcades commerciaux, et magasins sont autorisés à reprendre leurs activités sous certaines dispositions sanitaires.

Ø Les marchés, qui ont été désinfectés par les autorités locales durant la semaine écoulée, fonctionneront d'aprèsles consignes émises par les conseils de district et des municipalités.

Ø Le télétravail ou le travail à domicile doivent être encouragés autant que possible.

Ø Les sportsindividuelspourront reprendre selon des règles sanitaires.

Ø Les lieux de culte seront rouverts.

Ø Les frontières mauriciennes resteront fermées. Seuls les rapatriements contrôlés seront effectués.

Ø Ne seront pas autorisés : l'accès au plage, foire, discothèque et cinéma ; la tenue de rassemblements et évènements culturels/ socioculturels, et les sports collectifs. Toutefois, cette décision sera revue dans deux semaines.

Ø L'accès àdes activités et lieux publicsadditionnels sera décidé le lundi 15 juin 2020.

Ø Une journée préparatoire pour les parents, apprenants et personnels des écoles est prévue le 1e août. Les classes reprendront normalement dans les établissements scolaires le lundi 3 août.

Bilan sanitaire quotidien : un nouveau cas importé détecté

Un nouveau cas positif importé de Covid-19 a été détecté aujourd'hui, portant le nombre total de cas positif enregistré à 335 dont trois cas actifs, 322 guérisons et dix décès. Le patient a été transféré du centre de quarantaine à l'hôpital ENT.

Les tests effectués à ce jour totalisent 114 237, soit 28 086 tests PCR et 86 151 tests antigènes rapides. Quelque 398 ressortissant mauriciens rapatriés sont en quatorzaine.

