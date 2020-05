Soudan: Le PAM et le gouvernement accordent un soutien aux familles

Khartoum, 29 mai 2020 (SUNA)- Le gouvernement du Soudan et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) ont signé vendredi un protocole d'entente (MoU) pour soutenir le programme du gouvernement visant de soutien aux familles du Soudan, offrant aux familles soudanaises des transferts monétaires directs.

Le communiqué de presse publié par le PAM a indiqué que le ministre des Finances et de la Planification économique, Dr. Ibrahim Badawi, et le directeur du PAM au Soudan, Hameed Nuru, ont signé vendredi le protocole d'accord en présence du Premier ministre Abdallah Hamdouk et du directeur exécutif du PAM, David Beasley. Dans le cadre du programme de soutien aux familles du Soudan, le gouvernement soudanais fournira des transferts monétaires directs chaque mois pour soutenir les familles vulnérables dans le cadre de ses efforts pour atténuer les effets des difficultés économiques actuelles. Le programme multi-ministériel, dirigé par le ministère des Finances et de la Planification économique, devrait démarrer au second semestre avec un financement du gouvernement du Soudan et de ses partenaires.

«Le programme de soutien aux familles est l'une des plus grandes initiatives du gouvernement de transition et sera un dividende majeur de la révolution de décembre. Il fournira des transferts monétaires directs à environ 80% des familles soudanaises pour les soutenir dans les conditions économiques difficiles auxquelles le Soudan est actuellement confronté », a indiqué le communiqué, citant le ministre Badawi. Le gouvernement du Soudan estime que 65% de la population soudanaise vit en dessous du seuil de pauvreté, la situation déjà désastreuse de la sécurité alimentaire est susceptible de s'aggraver avec les impacts socio-économiques négatifs de COVID-19, avec la fermeture d'entreprises non essentielles, couplée à la hausse rapide des prix alimentaires.

«Le programme sera essentiel pour protéger les personnes risquant de sombrer dans l'extrême pauvreté», a déclaré Nuru. «Notre partenariat stable avec des donateurs comme l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) est ce qui nous permet de fournir une assistance essentielle. Nous sommes reconnaissants d'avoir des partenaires aussi généreux. » Selon le protocole d'accord, le PAM aidera le gouvernement à mettre au point un système de livraison et de paiement des transferts monétaires et un mécanisme de plainte et de retour d'informations - y compris un centre d'appels - pour aider les bénéficiaires du programme. «La plate-forme développée pour le programme de soutien aux familles du Soudan permettra la fourniture numérique efficace et responsable d'une large gamme de protection sociale et d'autres services gouvernementaux au peuple du Soudan», réaffirmé Nuru.