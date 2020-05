Soudan: Hamdouk rencontre des journalistes

Khartoum, 29 mai 2020 (SUNA)- Le Premier ministre, le Dr Abdulla Hamdouk, a rencontré jeudi soir un certain nombre de journalistes et les rédacteurs en chef des journaux dans le cadre d'une série de réunions régulières avec des hommes de médias, des journalistes, des blogueurs et des leaders de l'opinion publique.

Au début de la réunion, le Dr Hamdouk a déclaré que cette réunion sera le point de départ d'un certain nombre de réunions et de dialogues avec la presse alors qu'elle considérait la quatrième autorité, qui joue le rôle de suivi et d'évaluation du travail du gouvernement et il a également considéré une fenêtre permettant au peuple soudanais d'avoir les informations correctes afin d'éviter la spéculation et la désinformation, en prenant en considération les mesures de précaution COVID-19 qui affectent ces invitations.

Il a informé les journalistes sur les projets actuels et futurs du gouvernement, notamment les pourparlers de paix, le partenariat, les défis à relever pour l'achèvement des structures de l'Autorité de transition, l'économie et la justice. Le Premier ministre a expliqué les raisons de la demande de mission internationale dans le pays, affirmant que la première priorité du pays était la mise en place d'une bonne politique étrangère, en particulier avec les pays voisins africains et arabes. «Le gouvernement est bien conscient, capable de relever les défis auxquels le partenariat est confronté», a-t-il déclaré. Fin Tahani