Togo: L'Organisation Mondiale de la Santé enrôle la Société des Postes du Togo dans la lutte contre la Poliomyélite et la surveillance épidémiologique des autres maladies

Lomé, Togo - 29 Mai 2020 : La Société des Postes du Togo (SPT) est désormais partenaire du Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique (MSHP), à travers une signature de contrat ce jour avec la Représentation au Togo de l'Organisation Mondiale de la Santé.

A travers ce contrat, la SPT met à la disposition du Ministère de la Santé ses services pour le transport des échantillons des selles pour les cas de Paralysies Flasques Aigues (PFA), les prélèvements pour la confirmation de la COVID, et les prélèvements des produits de sang et dérivés pour la surveillance des autres maladies sur toute l'étendue du territoire vers le Laboratoire de l'Institut National d'Hygiène (INH),

« On ne lutte contre une maladie que si elle est diagnostiquée. Et pour avoir un diagnostic il faut un test donc un prélèvement qui doit être transporté ou amené vers un centre d'analyse, selon les mesures sécuritaires et d'hygiène. Avec la signature de ce contrat, quel que soit les lieux de prélèvements, les échantillons seront convoyés dans les 24 à 48h vers l'INH, permettant ainsi une prise en charge efficace et rapide. La poste offre donc à travers ce contrat les services de convoyage des échantillons, non seulement pour la surveillance de la polio mais aussi pour les tests de COVID-19, ainsi que pour tout autre prélèvement qui nécessite un convoyage. » a assuré Dr DIALLO Fatoumata Binta Tidiane, Représentante Résidente de l'OMS au Togo à la suite de la signature.

Pour le Directeur Général de la Poste, Monsieur KWASI Kwadzo DzoDzro, « Grâce à nos différentes antennes sur toute l'étendue du territoire, nous allons collecter les tests dans toutes les localités, les amener au centre approprié et retourner les résultats, dans les meilleurs délais. La poste continue ses activités en cette période de crise sanitaire dans le respect des normes édictées et c'est avec fierté que nous signons ce contrat qui va nous permettre de contribuer à l'éradication de la polio dans notre pays, à la lutte contre cette pandémie qu'est la COVID-19 et contre toutes les autres maladies qui minent nos populations. Nous sommes persuadés que ceci est le début d'une longue collaboration »

Avec ce contrat, le MSHP dispose désormais d'un système de convoyage sûr et efficace pour l'envoi des échantillons et des résultats des différents prélèvements dans les 55 préfectures des 6 régions du Togo.

Ce contrat, signé entre la représentation de l'OMS et la direction générale de la SPT couvre une période d'un an renouvelable.