Soudan: Hamdouk appelle les forces du changement à contourner la vision économique du gouvernement

Khartoum — Le Premier ministre le Dr Abdallah Hamdouk a appelé toutes les forces du changement à contourner la vision économique du gouvernement de transition et à convenir de son contenu et de son programme.

Lors de sa rencontre jeudi soir , un certain nombre de journalistes et rédacteurs en chef ont confirmé que le gouvernement avait mis en place un programme de développement qui divisait le pays en plusieurs axes: (Axe de mélange (frontières avec le Soudan du Sud), Axe Gomme arabique, Axes des fleuves, Axe des agricultures spécifiques, Mer Rouge). Il a déclaré que le projet de développement démocratique est basé sur l'inclusion et le renforcement des infrastructures, en fonction des capacités personnelles du peuple soudanais.

Hamdouk a déclaré: Il est nécessaire de restaurer la vie économique en augmentant la production et en renforçant les infrastructures, et que l'économie agricole soit liée à l'industrialisation et aux outils pour les intrants de production.

Le Premier ministre a blâmé l'économie soudanaise pour ses progrès depuis l'indépendance au rythme hérité des gouvernements coloniaux successifs en exportant les matières premières comme matières premières sans fabrication.