Tanzanie: La dernière cigarette - La volonté d'un Tanzanien d'arrêter de fumer

Dar es Salaam, 30 mai 2020 - Il y a quatre mois, Musa Adonicus Sambala s'est déclaré non-fumeur. Mais quelques heures après avoir décidé de se défaire de cette habitude, il s'est acheté un paquet de 20 cigarettes et en a fumé 18 en six heures. Il fumait de façon compulsive. Les remords intérieurs et l'apitoiement sur soi-même l'ont brûlé, dit-il.

Une autre tentative furtive d'arrêter de fumer.

Lorsqu'il a commencé à fumer à 23 ans, il se contentait facilement de petits morceaux partagés avec d'autres fumeurs. En 2020, le tabagisme s'était enveloppé autour de chacune de ses routines. La Tanzanie a interdit de fumer dans les lieux publics en 2003, mais autour du lieu de travail de M. Sambala, les gens fumaient quand même.

« Je savais que le tabac me faisait du mal. J'étais conscient de la lourdeur de ma poitrine et des sombres perspectives d'une maladie future, mais mes nombreuses tentatives [d'arrêter] ont échoué. J'ai eu des disputes avec ma femme au sujet de ma dépendance. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher », explique le père de deux enfants.

Le changement pour M. Sambala est intervenu lorsqu'il a commencé à recevoir des SMS quotidiens d'un client, qui se trouvait être également un militant anti-tabac en Tanzanie. Pendant plus d'un mois avant cette tentative réussie de renoncer au tabagisme, les messages sont venus tous les jours.

« Je voulais arrêter, mais mes échecs précédents étaient trop importants. Le matin, je m'asseyais sur le côté de mon lit et j'évitais mon téléphone », se souvient M. Sambala.

Les messages n'ont jamais cessé. Chaque matin à son réveil, il pouvait être certain que la journée comprendrait deux cigarettes du matin et le "bip" de son téléphone portable, avec un message l'implorant d'arrêter.

Il avait du mal à dormir. « Ma poitrine était lourde à cause de la cigarette et mon esprit était submergé par la culpabilité que je me faisais du mal. Comment quelqu'un d'autre pouvait-il être plus soucieux de ma santé que moi ? »

Un jour, avant le travail, dans ce que M. Sambala décrit comme un mélange de culpabilité et de force, il a pris ses deux cigarettes du matin, les a serrées dans sa main droite et les a jetées dans une poubelle.

Il n'a pas allumé une seule cigarette en trois mois, dit-il, et se sent maintenant en meilleure santé et plus maître de la situation.

Des amis l'ont félicité, certains souhaitant pouvoir faire de même. « Seule une poignée de fumeurs n'admettrait pas qu'ils souhaitent pouvoir arrêter de fumer immédiatement », dit M. Sambala. Il sait combien il est difficile d'arrêter de fumer et il est prêt à aider.

« Je surveille et encourage volontairement les amis qui essaient d'arrêter. Cela renforce ma propre détermination. »

La Tanzanie fait partie des 168 pays signataires de la Convention-cadre de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour la lutte antitabac (CCLAT) - l'outil le plus puissant dont nous disposons pour réduire la charge sanitaire et économique causée par le tabac.

La Convention appelle les gouvernements à prendre des mesures progressives pour prévenir la consommation, la commercialisation et l'exposition au tabac, parmi de nombreuses autres mesures.

Lorsqu'ils sont informés des risques, la plupart des consommateurs de tabac veulent arrêter de fumer, mais peu d'entre eux obtiennent de l'aide et du soutien pour surmonter leur dépendance.

Le traitement de la dépendance au tabac est l'une des mesures proposées pour toute stratégie globale de lutte antitabac, comme indiqué à l'article 14 de la CCLAT de l'OMS. En effet, l'aide à l'arrêt du tabac et des médicaments peuvent augmenter la probabilité qu'un fumeur réussisse à arrêter de fumer.

Les programmes de traitement devraient inclure des conseils sur l'abandon du tabac intégrés aux services de soins de santé primaires, des lignes d'assistance téléphonique gratuites et facilement accessibles et l'accès à des médicaments peu coûteux.

L'OMS continue de soutenir les Parties à la Convention qui souhaitent travailler, dans la mesure du possible, à la création d'un environnement plus sain pour leurs populations en mettant en œuvre la Convention-cadre de l'OMS.