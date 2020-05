Congo-Brazzaville: Livres - Apprendre le lingala avec les Éditions Mabiki

La librairie de proximité ouverte au public à Masina, depuis janvier dernier, propose une livraison à domicile de Les 100 mots pour parler lingala, 100 verbes pour parler lingala et Instant lingala trois ouvrages bilingues pour une meilleure maîtrise de cette langue parlée dans les deux Congo vulgarisée à travers de nombreux tubes et très prisée en Côte d'Ivoire où la parler fait très tendance.

Avec la publication de sa grammaire bilingue français-lingala, Les 100 mots pour parler lingala, les Éditions Mabiki contredisent la pensée répandue que le lingala est une langue pauvre, n'est pas dotée de terminologies scientifiques. Bienvenu Sene Mongaba à qui l'on doit l'écriture du livre affirme qu'il « facilite l'apprentissage du lingala » et donne la preuve par neuf qu'elle comporte une richesse juste mal connue. Présenté sous la forme d'un lexique français-lingála de près de 2000 mots les plus utilisés, Les 100 mots pour parler lingala se veut pratique à tout point de vue. L'éditeur souligne qu'il a un atout indéniable car il aide « à formuler de belles phrases en seulement une semaine ». L'on y trouve pour ce faire : « Les phrases de base ainsi que leurs traductions déjà composées », explique-t-il. En définitive, affirme son auteur, « Parler le Lingala devient alors un jeu d'enfant avec les éditions Mabiki ».

100 verbes pour parler lingala, précis de conjugaison également bilingue français-lingala et lingala-français, propose les verbes d'usage courant dans les conversations quotidiennes. Par-delà, il donne une description de la conjugaison à travers les temps, les aspects et les modes les plus utilisés en lingala parlé à ceci s'ajoute une série de table de conjugaison de quelques verbes réguliers et irréguliers.

Instant lingala quant à lui est un mini-dictionnaire anglais- lingala. Le titre complet Instant Lingala - English for Kinshasa qui se traduit par Lingala instantané - l'anglais pour Kinshasa exprime la pensée de Bienvenu Sene Mongaba qui l'a conçu comme « un outil essentiel et convivial pour les anglophones qui souhaitent apprendre le lingala ». L'auteur le tient également pour « un guide précieux et efficace pour les locuteurs du lingala qui désirent améliorer leur anglais ». L'ouvrage a donc l'avantage de servir dans les deux sens. Cerise sur le gâteau, il comporte des dialogues complets pour « aider à démarrer immédiatement ».

Livraison à domicile garantie

Les Éditions Mabiki soutiennent que ces trois publications disponibles dans leur librairie à la commune de Masina est le nec plus ultra pour un apprentissage aisé du lingala. Il permet, précise-t-on, de « parler et écrire parfaitement lingala selon les normes linguistiques ». Elles proposent dès lors aux étrangers résidant dans les Congo de profiter du confinement pour apprendre ou approfondir son Lingala avec Les 100 mots pour parler lingala et 100 verbes pour parler lingala. Mais elle offre de même aux Kinois de parfaire leur anglais avec Instant lingala.

Par ailleurs, eu égard au contexte actuel de la pandémie de Covid-19, les Éditions Mabiki se proposent d'effectuer une livraison à domicile des ouvrages après commande. « Point n'est besoin de venir les acheter en ce temps où la Covid-19 restreint nos mouvements. Merci donc de commander et notre #livreur-masqué vous les apportera chez vous », rassurent-elle.