Congo-Kinshasa: Aménagement du territoire - Aggée Aje Matembo réceptionne les versions finales de la PNAT et LAT

En présence des présidents des commissions infrastructures et aménagement du territoire de l'Assemblée nationale et du Sénat, le ministre de l'Aménagement du territoire, Aggée Aje MatemboToto, a reçu des mains de son directeur de cabinet, Victor Tumba Tshikela, les deux documents importants tant attendus dans le cadre de la réforme que mène ce ministère, à savoir la politique nationale de l'aménagement du territoire (PNAT) et la loi sur l'aménagement du territoire (LAT).

La réception de ces deux documents est un motif de satisfaction et de fierté pour le ministère de l'Aménagement du territoire qui vient de se doter d'importants outils de planification spatiale pour assurer une bonne organisation, occupation et utilisation de l'espace physique du territoire national. C'est donc un pari gagné pour le ministre de l'Aménagement du territoire qui l'a si bien déclaré dans son discours. « La réception de ces deux documents est aujourd'hui un pari gagné pour la RDC, notre pays. C'est aussi un grand jour pour le ministère de l'Aménagement du territoire et je me réjouis sincèrement de recevoir des mains de nos experts les versions finales des livrables que sont la politique nationale de l'aménagement du territoire et la loi sur l'aménagement du territoire en présence des témoins privilégiés que sont les honorables députés et sénateurs », a-t-il dit.

Aggée Aje Matembo Toto a, par ailleurs, reconnu que ce pari gagné est le fruit d'un long processus qui a nécessité plusieurs consultations et concertations entre les différents acteurs qui ont apporté leurs contributions, leur savoir-faire dans l'élaboration de ces deux documents. Le ministre l'Aménagement du territoire a souligné que les deux livrables réceptionnés « seront transmis incessamment au gouvernement pour leur validation politique et au niveau du conseil des ministres afin d'aboutir particulièrement pour l'avant-projet de loi vers sa transmission au Parlement ».

Quant aux outils restant, à savoir le Schéma national d'aménagement du territoire et les guides méthodologiques, Aggée Aje Matembo a exhorté le Pnud en sa qualité d'agence d'exécution et tous les experts de Studi, du ministère de l'Aménagement du territoire et ceux des ministères sectoriels d'y travailler avec le même engagement pour produire ces documents avant la fin de l'année 2012. Auparavant, le chef du projet de la Cellule d'appui technique à la réforme de l'aménagement du territoire (CAT), le Pr Kabata Kabamba, a fait l'économie de ces deux documents.