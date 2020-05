Congo-Brazzaville: Rencontres internationales des ARTs de l'oralité (Riao) 2021 - Les candidatures féminines vivement sollicitées

Les artistes du monde entier ont jusqu'au 25 juillet prochain pour s'inscrire à la 8e édition des Rencontres internationales des arts de l'oralité (Riao 2021) qui encourage, cette année, les femmes évoluant dans ce secteur à se représenter considérablement.

La question de la sous-représentativité des femmes lors des événements culturels et artistiques a longtemps fait débat. Pour y remédier, de nombreux promoteurs dans ce secteur incitent les femmes à postuler et à s'affirmer par leurs talent, leur dynamisme et leur professionnalisme, malgré quelques difficultés qui peuvent surgir sur leur chemin. A ce propos, le comité d'organisation des Rencontres internationales des arts de l'oralité (Riao) encourage les candidatures féminines car il recherche la parité dans la programmation de l'événement.

Le présent appel à candidatures des Riao 2021 concerne les conteurs, slameurs, humoristes, marionnettistes, musiciens, circassiens, porteurs de projets d'ateliers de communication et de formation.

La huitième édition se tiendra en novembre et décembre 2021 dans au moins cinq villes béninoises, avec pour thème principal : « Engagement citoyen par l'art : préservons les eaux et forêts pour un développement humain durable ». Cette édition veut mettre la notion de l'arbre et de l'eau au cœur des débats. Il s'agira, entre autres, par le biais de différents arts, de faire prendre conscience aux humains quels sont leurs rapports et leurs apports à l'environnement en vue de freiner les changements climatiques.

Pour postuler, chaque artiste doit soumettre : une demande de participation exprimant ses motivations, propositions et intentions ; un résumé de la proposition de son spectacle accompagné de supports audiovisuels, d'une fiche technique et d'une courte biographie (maximum 01 page). Par ailleurs, le comité d'organisation souligne que la priorité est accordée aux candidats ayant le souhait et la capacité de collaborer avec Katoulati et la direction générale du festival pour trouver le financement des frais de voyage et/ou de séjour.

Les dossiers sont à déposer à la direction générale du festival et au siège de l'association Katoulati à Cotonou pour les artistes résidant dans la capitale béninoise, ou à envoyer par courrier électronique aux adresses katoulati@gmail.com et riaobenin@gmail.com. Les candidats présélectionnés seront contactés en octobre 2020 pour la suite du processus.

Notons que les Riao dont la mission est l'engagement citoyen pour l'art, sont conjointement organisées par les associations béninoises Katoulati et Iminrio du Benin, Téré Culture du Togo, en partenariat avec l'Amac en France.