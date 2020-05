Madagascar: Pavillon Sainte-Fleur - Une aide sociale pour quatre dispensaires partenaires du pavillon

L'association Mioty Soa du pavillon Sainte-Fleur est venue en aide aux habitants des quartiers défavorisés qui doivent faire face à la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19. C'est ainsi que quatre dispensaires partenaires du pavillon dans le projet stratégie avancée ont pu jouir de produits de première nécessité de la part de l'association.

La distribution de ces denrées s'est déroulée hier 29 mai 2020 à l'ONG Mobile Hilfe Madagascar, au CDA Ambodirano, au Centre Mahereza Tsaramasay, et au dispensaire Saint-Vincent de Paul Tanjombato. En tout, l'équipe du pavillon Sainte-Fleur a pu remettre aux personnes nécessiteuses 06 tonnes de riz, 500 kg de sucre, 300 bouteilles d'huile, 250 barres de savon, 110 boîtes de lait, et 40 litres de solution hydro-alcoolique. Et en plus des PPN, un chèque de deux millions d'Ariary a été réparti pour les quatre centres.

Par ailleurs, les responsables ont affirmé que les travaux d'extension du service de néonatalogie du pavillon Sainte-Fleur débuteront au mois de juin. Un chantier prévu durer huit mois qui coûterait 1,2 milliard d'Ariary pour les travaux proprement dits, et 250 millions d'Ariary pour l'achat des équipements. L'établissement remercie d'ores et déjà tous les partenaires qui se sont joints à ce projet, et restent ouverts à de nouveaux partenaires qui souhaitent aussi aider dans la réalisation de ces travaux.