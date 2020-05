Cote d'Ivoire: Concours administratifs 2020 - Les inscriptions pour les cours de préparation prennent fin le vendredi 5 juin

Les inscriptions aux cours de préparation aux concours administratifs de la session 2020 prennent fin le vendredi 5 juin 2020, annonce le ministre de la fonction publique, le général Issa Coulibaly, dans un communiqué.

Le ministre de la fonction publique précise que l'inscription à ces cours de préparation n'est pas obligatoire. Ainsi, les candidats intéressés sont invités à s'inscrire en qualité d'auditeur sur le site internet du ministère :fonctionpublique.gouv.ci.

Par ailleurs, le paiement des frais d'inscription se fait en ligne. Pour les concours direct et de recrutement, les frais s'élèvent 15 000 Fcfa pour les catégories A, B, C et D. Quant aux concours professionnels, les frais varient selon la catégorie. En effet, pour la catégorie A, le candidat devra débourser 20 000 Fcfa, catégorie B, 15 000 Fcfa et 10 000 Fcfa pour la catégorie C.

Ces cours de préparation porteront sur treize matières et se feront en deux phases à savoir : les cours à distance ou en ligne et les cours en présentiel.

Les matières concernées sont : connaissance du statut général de la fonction publique, Rédaction administrative, Secrétariat (étude de cas), Management des organisations, Finances publiques, Organisation politique, administrative et judiciaire (OPAJ), Psychopédagogie/Système éducatif, Droit administratif, Logique, comptabilité, Mathématiques, mise au net et Sciences de la vie et de la terre.