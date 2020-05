Cote d'Ivoire: Lutte contre la COVID-19 - Un million de masques pour l'enseignement supérieur et l'éducation nationale

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ainsi que celui de l'Education nationale et de l'Enseignement professionnel ont reçu, hier, un don d'un million de maques et 2500 gels hydro-alcooliques. L'heureux donateur est la société Nse-Ci, une filiale du groupe Porteo. Selon la répartition, le ministère de l'Education nationale recevra 750 mille masques et 1500 gels contre 250 mille masques et 1000 gels pour le département de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

La cérémonie de remise officielle a eu lieu, vendredi, dans le jardin de la Tour D, au Plateau. A cette occasion, le directeur général de la Société donatrice, Gérard Kouassi a procédé à une remise symbolique de cartons de ces différents produits, à la ministre Kandia Camara et à son homologue Adama Diawara.

Dans son allocution, le nouveau ministre en charge de l'enseignement supérieur a pris le ferme engagement de mettre tout en œuvre pour qu'aucun des établissements sous sa tutelle, aussi bien dans le public que dans le privé, ne soit la porte d'entrée de la maladie à Covid. Il a expliqué que les étudiants sont amenés à faire les travaux dirigées et les examens en présentiel. «Or qui dit présentiel dit forcément respect des mesures barrières, puisqu'il est hors de question que le virus entre dans nos établissements. En tout cas nous ferons tout ce qui est humainement possible pour éviter la Covid-19 entre dans nos établissements», a-t-il déclaré.

Avec sous sa tutelle 7 universités et 35 grandes écoles publiques, ainsi que 46 grandes écoles et 350 grandes écoles privées qui comptent 250 000 étudiants et plus 18 000 enseignants, il assure que la tâches ne sera pas du tout aisée. Mais, il a invité tous les acteurs à un strict respect des mesures barrières.

«Lorsqu'on a des mécènes qui viennent appuyer les initiatives de l'Etat, il faut saluer à leur juste valeur leurs actions. Au nom de la grande famille de l'éducation et singulièrement du sous-secteur de l'enseignement et de la recherche scientifique, je dis mille fois merci au groupe Porteo », s'est réjoui, par ailleurs, le ministre.

Kandia Camara qui a traduit toute la reconnaissance et les remerciements du gouvernement, a souligné, également que ce don constitue une vraie bouffée d'oxygène pour la communauté éducative. A juste titre, elle a indiqué que «cette offre permettra de renforcer notre dispositif, pour les établissements publics et privés à l'intérieur du pays ». Pour elle, ce don est d'une importance capitale, car ayant pour cible «ceux qui nous sont le plus chers : nos enfants». Enfin, elle a lancé un appel à toutes les bonnes volontés, en vue de contribuer à la lutte contre la Covid-19 dans les écoles.

Le directeur général de l'entreprise qui a fait le don, Gérard Kouassi, a expliqué que cette action s'inscrit dans le droit fil de l'appel du Chef de l'Etat qui a, au début de la crise sanitaire, invité les Ivoiriens à faire preuve de solidarité nationale. «Il nous est apparu évident, à Nse-ci, eu égard à notre engagement d'opérateur économique ivoirien et citoyen, d'apporter, une fois de plus, notre pierre à l'édifice, pour accompagner l'Etat dans cette lutte acharnée contre l'ennemie invisible», a-t-il précisé.