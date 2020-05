Ile Maurice: COVID-19 - Réouverture des marchés à leurs jours et horaires habituels

communiqué de presse

GIS - 30 mai 2020 : Les marchés, communément appelés bazars, ouvriront leurs portes à leurs jours et horaires habituels à partir du dimanche 31 mai 2020. Les heures d'activité normales sont de 7 h à 16 h en jours de semaine et les samedis, et de 7 h à midi les dimanches.

Les marchés seront accessibles à un nombre restreint de clients à la fois. Des mesures sanitaires strictes ont été mises en place et devront être respectées par les commerçants et les clients qui auront une trentaine de minutes pour effectuer leurs achats. Les enfants ne pourront accompagner leurs parents.

Les marchés municipaux qui ouvriront à partirdu dimanche 31 mai 2020 sont notamment le marché central et Jinnah Market à Port Louis ; les marchés de Quatre Bornes, Rose Hill, Beau Bassin, Curepipe et Vacoas ; et la Foire de Vacoas.

Dans les districts, seront opérationnels :Ti Bazar à Flacq, les marchés de Rivière des Anguilles, L'escalier, Surinam, Souillac, Chemin Grenier, Mahebourg, Plaine Magnien, Goodlands, Rivière du Rempart, Pamplemousses, Triolet, Saint Pierre, Quartier Militaire, Montagne Blanche et le marché Dr James Burty David àRose Belle.

Les mesure en vigueur dans les marchés

Parmi les mesures de précaution préconisées :

Ø Une seule porte d'entrée sera ouverte pour un meilleur contrôle des clients et prévenir tout rassemblement.

Ø Un seul commerçant sera autorisé par étal. Il devra se munir de gants et poser sur l'étaldu gel hydroalcoolique.

Ø Aucun marchand ne pourra installer ses produits en dehors de son étal ou sur la voie de circulation.

Ø Le port de masque est obligatoire pour les commerçants et les clients. L'entrée sera interdite à ceux qui ne porteront pas leur masque.

Ø La règle de distanciation d'un mètre devra être suivie par les clients et les commerçants.

Ø Les clients devront se désinfecter les mains à l'entrée des marchés avec le gel hydroalcoolique mis à leur disposition.

Ø La prise de température de chaque client sera réalisée à l'entrée par des officiers des municipalités et de conseils de district. Ceux dont la température avoisine les 37,8 degrés seront interdits d'entrer.

Ø Les clients devront suivre uniquement le tracé indiqué par les panneaux et les marques au sol.

Ø Les clients ne seront pas autorisés à manipuler les produits. Ils seront servis par les commerçants.

Ø Les commerçants de nourriture (roti, dhollpuri, gâteaux salés) et de boissons (alouda, thé, café) ne pourront offrir que des services à emporter.

