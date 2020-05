Ile Maurice: COVID - 19 - Reprise du travail dans le secteur public à partir du 1e juin 2020

communiqué de presse

GIS - 30 mai 2020 : Comme le couvre-feu sanitaire prend fin ce 30 mai 2020 à minuit, tous les fonctionnaires sont appelés à reprendre le travail à partir du 1e juin 2020.

Des précautions et procédures sanitaires appropriées ont été mises en place au niveau de tous les ministères et départements pour assurer un environnement de travail sûr pour tous.

La Fonction publique autorise également, dans la mesure du possible et sans aucune perturbation dans la prestation de services, des modalités de travail flexibles et le travail à domicile.

Un système d'ordre alphabétique pour les services au comptoir

Les bureaux de la sécurité sociale, qui rouvriront à travers le pays à partir du 1ejuin 2020, ont mis sur pied un système d'ordre alphabétique qui sera en vigueur pendant les premières semaines du déconfinement. Il vise à assurer un meilleur service à la population et diminuer le temps d'attente. Le système est prévu comme suit :

Ceux dont les noms commencent par :

A - F les lundis et jeudis

G - N les mardis et vendredis

O - Z les mercredis et samedis

Les bureaux de la sécurité sociale seront ouverts de 9 h à 16 h du lundi au vendredi, et de 9 h à midi le samedi. La présentation de la carte d'identité est obligatoire et le public devra respecter toutes les précautions sanitaires, dont le port du masque et la règle de distanciation.

Procédures maintenues pour la National Land Transport Authority

Quant à la National Land Transport Authority, elle maintient son protocole de distanciation et de système d'ordre alphabétique pour ses différents services notamment à son siège à Cassis ; dans tous les centres d'examen de véhicules dontAutocheck Ltd (Plaine Lauzun), SGS Ltd (Forest Side), de même qu'à Laventure et à la caisse de Central Flacq.

Pour rappel, le port du masque et la pratique de distanciation restent obligatoires dans les transports publics et les taxis.

#ResOuLakaz #BeSafeMoris