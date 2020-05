Soudan: Hamidati rencontre le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial

Khartoum — Le premier vice-président du Conseil souverain de transition, Lt-Gen.Mohamed Hamdan Daglo a rencontré vendredi à sa résidence à Khartoum, le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial (PAM), M. David Paisley, en présence du directeur du programme au Soudan, M. Hameed Nuru.

La réunion a examiné les perspectives de coopération entre le Soudan et le PAM en ce qui concerne la lutte contre la pandémie de Corona et ses implications, ainsi que la coopération dans les domaines du développement et de l'économie au stade actuel et à l'avenir.

Pour sa part, le Directeur exécutif du PAM, a déclaré qu'il avait tenu un certain nombre de réunions avec des responsables au Soudan, notant que sa réunion avec le premier vice-président du Conseil souverain a été fructueuse et réussie, il a discuté des moyens de coopérer avec le Soudan pour fournir une assistance pour faire face à la pandémie de Corona ainsi que pour le développement et l'aide économique à l'avenir. .