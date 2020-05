Soudan: Le ministère des Affaires étrangères convoque le chargé d'affaires éthiopien à Khartoum

Khartoum — Le ministère des Affaires étrangères a convoqué le chargé d'affaires éthiopien pour protester contre l'incursion de milices éthiopiennes soutenues par l'armée éthiopienne et son attaque contre les citoyens soudanais et les forces armées à l'intérieur des territoires soudanais, qui a conduit au martyre d'un certain nombre d'officiers ,membres des forces armées et citoyens soudanais y compris des enfants.

Le Département des pays voisins au sein du Ministère des Affaires étrangères a transmis au Chargé d'Affaires éthiopien la condamnation et le rejet du gouvernement soudanais pour cette attaque coupable, qui intervient à un moment où se préparaient à Khartoum la deuxième réunion du Comité mixte de haut niveau sur les questions frontalières, présidé par le ministre de la Présidence du Conseil des ministres à la partie soudanaise et le vice-premier ministre du coté éthiopien.

Le ministère a exigé que des mesures soient prises pour mettre un terme à ces attaques et a averti que la durabilité et le développement de la coopération entre les deux pays devaient être fondés sur le respect mutuel de la souveraineté, de l'indépendance et des frontières de chacun d'eux et du droit de leurs peuples à vivre en sécurité et en paix et à utiliser leurs ressources naturelles et économiques sans empiéter ou agresser une partie de l'autre.