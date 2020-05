Afrique de l'Ouest: Pour accentuer la vulgarisation du Marché des titres publics - L'Agence Umoa-titres crée un magazine électronique

L'Agence Umoa-titres ajoute, à son arsenal de communication, un magazine électronique trimestriel dénommé « La Tendance ». Cet outil de communication a été pensé dans une optique de garantir à l'ensemble des parties prenantes, une information institutionnelle accessible et fiable dans le but de contribuer à la vulgarisation du Marché des titres publics (Mtp) de l'Uemoa et à l'élargissement de la base des investisseurs.

Etre plus proche des acteurs du Marché des titres publics de l'Union économique et monétaire ouest africaine! Tel fait partie des objectifs que s'assigne l'Agence Umoa-titres qui vient de porter sur les fonts baptismaux un magazine électronique pour « garantir à l'ensemble des parties prenantes, une information institutionnelle accessible et fiable dans le but de contribuer à la vulgarisation du Marché des titres publics et à l'élargissement de la base des investisseurs ».

« A travers ce support électronique, nous visons à promouvoir l'actualité institutionnelle de l'Agence et de l'écosystème dans lequel elle se situe. Le second objectif est de mieux se rapprocher des partenaires de l'Agence, opérant sur le Mtp afin de répondre à leurs préoccupations relatives à l'accès à des informations fiables », confie-t-elle dans l'éditorial du premier numéro de ce magazine intitulé La Tendance.

Dans les colonnes de ce premier numéro, l'Agence Umoa-Titres s'attèle à mettre à la disposition des acteurs, un support de communication qui revient sur les temps forts de l'actualité économique et financière ayant marqué le Marché des titres publics de la zone Uemoa. Ce magazine, pour l'Aut, « se veut être une vitrine de notre marché et met un point d'honneur à donner la parole à ses acteurs à savoir les émetteurs, les intermédiaires de marché et les investisseurs ».

Flash trimestriel, Point de vue, Avis d'expert, Echos du Mtp, Faisons connaissance avec... et l'Alphabet du financier sont les principales rubriques qui composent La Tendance.