Soudan: La révision des contrats routiers et ferroviaires

Khartoum, 31 mai 2020 (SUNA)- Le ministre d'État au ministère des Infrastructures et des Transports, Ing. Hashem Ibnouf, a annoncé l'examen des contrats routiers et ferroviaires coincé pendant des années, les moyens de leur durabilité, un examen de la structure de l'autorité de suivi et la gestion du financement.

Au cours de sa visite avec le membre du Conseil souverain, Mohamed Al-Hassan Al-Taishi, aux États du Darfour, Il a expliqué qu'il a eu des réunions avec le Directeur de l'Autorité de ferroviaires et le directeur du secteur ouest aux chemins de fer et la société d'exécution pour présenter les détails des raisons de l'arrêt des activités ferroviaires au Darfour, les réunions ont été recommandé de fixer un calendrier pour résoudre les problèmes, en mettant l'accent sur le rôle des chemins de fer dans la transports des produits de base et des cultures.

Dans le domaine du développement des matériaux de construction, il a déclaré que plusieurs réunions ont eu lieu avec l'Université de Nyala et la plateforme de développement urbain afin de parrainer un projet de construction sûr basé sur la formation des citoyens à la fabrication de matériaux de construction à partir du sol local sans endommager l'environnement.